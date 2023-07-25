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    334 объекта ЖКХ построили и отремонтировали в рамках программы «Ауыл - ел бесігі»

    25 Июля 2023, 10:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров рассказал о ходе реализации программы «Ауыл - ел бесігі», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В настоящее время в республике насчитывается 6 295 сельских населенных пунктов, где проживают 7,5 млн сельских жителей или 38%. Из общего числа сел отобрано 3,5 тысячи сел с высоким потенциалом развития, в которых 93% сельских жителей. Развитие инфраструктуры сел осуществляется в приоритетном порядке в рамках программы «Ауыл - ел бесігі», - сказал Алибек Куантыров на заседании Правительства.

    Министр отметил, что по программе «Ауыл- ел бесігі» в 2019-2022 годах из республиканского бюджета выделено 326 млрд тенге, реализовано более 3,7 тысячи проектов.

    «Это позволило построить и отремонтировать 334 объекта в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 1,2 тысячи социальных объектов и более 2 тысяч объектов транспортной инфраструктуры. В этом году выделено 218,2 млрд тенге для реализации 1 800 проектов в 771 сельском населенном пункте. Из них 244 проекта реализуются в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 383 социальных объекта и 1 157 проектов внутрипоселковых дорог», - добавил глава ведомства.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Строительство Регионы Казахстана
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