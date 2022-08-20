330-летие Кабанбай батыра празднуют в Восточно-Казахстанской области

УСТЬ-КАМЕНОГРСК. КАЗИНФОРМ - В Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области проходят мероприятия, посвященные 330-летию именитого батыра Кабанбая Кожагулулы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

В селе Акжар состоялась научно-теоретическая конференция «Подвиг предков – наследие нации и пример для потомков».

Чтобы почтить память о великом батыре казахского народа в Восточный Казахстан приехали известные ученые, исследователи и акыны, среди которых председатель Союза писателей Казахстана Улыкбек Есдаулет, координатор международного фонда «Кетбұға-Төлегетай» Манарбек Мухамеджанов, доктор философских наук, профессор Нурдаулет Акыш, военный историк Кайрат Сагатайулы, поэт, доктор филологических наук Жанат Аскербек.

«Не было ни одно крупного сражения, где бы не участвовал Каракерей Кабанбай. Он был во всех ожесточенных боях, это почти 103 сражения и всегда он одерживал победу. Великий полководец, стоявший во главе казахских батыров и зачинщик героических подвигов, Кабанбай был сильным стратегом кавалерийской войны и непревзойденным мастером боя своего времени. Каракерей Кабанбай батыр на протяжении шестидесяти лет верхом на коне освобождал казахскую землю от врага, а его отвага во время джунгарского нашествия стала примером для поколений,» - сказал военный историк Кайрат Сагатайулы.



