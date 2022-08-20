Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    330-летие Кабанбай батыра празднуют в Восточно-Казахстанской области

    20 Августа 2022, 15:32

    УСТЬ-КАМЕНОГРСК. КАЗИНФОРМ - В Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области проходят мероприятия, посвященные 330-летию именитого батыра Кабанбая Кожагулулы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

    В селе Акжар состоялась научно-теоретическая конференция «Подвиг предков – наследие нации и пример для потомков».

    Чтобы почтить память о великом батыре казахского народа в Восточный Казахстан приехали известные ученые, исследователи и акыны, среди которых председатель Союза писателей Казахстана Улыкбек Есдаулет, координатор международного фонда «Кетбұға-Төлегетай» Манарбек Мухамеджанов, доктор философских наук, профессор Нурдаулет Акыш, военный историк Кайрат Сагатайулы, поэт, доктор филологических наук Жанат Аскербек.

    «Не было ни одно крупного сражения, где бы не участвовал Каракерей Кабанбай. Он был во всех ожесточенных боях, это почти 103 сражения и всегда он одерживал победу. Великий полководец, стоявший во главе казахских батыров и зачинщик героических подвигов, Кабанбай был сильным стратегом кавалерийской войны и непревзойденным мастером боя своего времени. Каракерей Кабанбай батыр на протяжении шестидесяти лет верхом на коне освобождал казахскую землю от врага, а его отвага во время джунгарского нашествия стала примером для поколений,» - сказал военный историк Кайрат Сагатайулы.

    Автор:

    Алла Серикбаева

    Восточно-Казахстанская область История Казахстана Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана