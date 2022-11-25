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    33 тыс. новых случаев заражения коронавирусом выявили в Китае

    25 Ноября 2022, 15:50

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – В материковой части Китая за минувшие сутки выявили 32 943 новых случая заражения COVID-19. Об этом следует из опубликованных в пятницу данных Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Среди новых случаев заболевания коронавирусом 29 840 – бессимптомные носители. Заболевание коронавирусом подтверждено у 3 103 человек.

    В последние дни большой рост заражений наблюдается в провинциях Гуандун, Хэбэй, а также в городах центрального подчинения Чунцин и Пекин.

    Власти китайской столицы просят жителей без крайней необходимости не покидать свои дома из-за сложной эпидемиологической ситуации. В Пекине с начала ноября выявлено свыше 10 тыс. инфицированных коронавирусом.

    Начиная с ноября, ускорение и увеличение масштабов распространения коронавируса фиксируется практически во всех регионах Китая.

    В материковой части Китая второй день подряд обновляется максимальный прирост инфицированных коронавирусом. В четверг, 24 ноября, в стране зарегистрировано свыше 31 тыс. случаев заражения COVID-19.


    Фото: russian.news.cn

    Автор:

    Руслан Сулейменов

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