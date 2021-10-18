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    33 шымкентца незаконно привлекали к работе иностранцев

    18 Октября 2021, 21:03

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - 33 работодателя незаконно использовали иностранную рабочую силу в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    C 11 по 18 октября cотрудниками управления миграционной службы Департамента полиции Шымкента проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегал-Кордон». Цель – предупреждение, выявление и пресечение нарушений правил въезда и пребывания в Республике Казахстан, а также выезда из РК. За семь дней ОПМ по городу выявлены и привлечены к административной ответственности 759 иностранцев и граждан РК, нарушивших миграционное законодательство.

    «Выявлено 155 граждан РК, незаконно обеспечивших иностранцев жильем, 33 гражданина РК незаконно использовавших иностранную рабочую силу. Они привлечены к административной ответственности по статьям 518 и 519 КоАП РК. Кроме того, 204 лиц были доставлены в приемно-распределительное учреждение Департамента с целью установления личности», - говорится в сообщении.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Регионы Шымкент Общество мигранты
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