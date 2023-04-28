33 проекта строительства сетей водоснабжения реализуют в Абайской области

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В 2023 году в Абайской области реализуют 33 проекта строительства сетей водоснабжения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

Будет завершено строительство водопровода в районе поселка Березовский, Лодочный, Мурат, Половинки, улица Алматинская. В 2024-2025 сети водоснабжения будут построены в поселках Бобровка, Восход, Водный, Общество слепых, Красный кордон и других. Об этом на брифинге в РСК сообщила руководитель отдела водоснабжения управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Куралай Дюсенбаева.

«Для 100% обеспеченности населения области централизованным водоснабжением до 2025 года необходимо завершить 52 проекта строительства новых сетей. В 2023 году мы планируем построить 33 из них и провести реконструкцию некоторых существующих сетей», - отметила Куралай Дюсенбаева.

В Абайской области обеспеченность централизованным водоснабжением составляет 91,9%. Из 327 населенных пунктов региона 35 не имеют доступа к централизованному водоснабжению, жители 138-ми из них используют локальное водоснабжение. Все еще не имеют центрального водоснабжения 52 улицы, в том числе улица Чимкентская, поселок Железнодорожников, Дачная, с 1 по 12 проезды. Для них также будут разработаны проекты строительства сетей водоснабжения в целях полного обеспечения жителей питьевой водой. Некоторые существующие сети требуют ремонта.

Средний износ водопроводных сетей по области составляет - 51,0%, в том числе по Семею - 66 %, Аягозу - 65 %, Курчатову - 85%. В 2023 году планируется реализация 21 проекта по реконструкции сетей водоснабжения.

Кроме того, для замены наиболее аварийных участков сетей водоотведения составлен план реконструкции на 2025-2026 гг.

Также в рамках комплексного плана развития Абайской области, в 2025-2027 годы предусмотрено строительство и реконструкция канализационно-очистных сооружений в Семее, Курчатове и Аягозе.



