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    33 пьяных водителя без прав выявили в Актюбинской области

    19 Июля 2023, 22:40

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Более 30 пьяных водителей без прав выявили на дорогах Актюбинской области с начала года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Очередной факт выявлен 18 июля, когда в поселке Ногайты Байганинского района был остановлен мототранспорт. При проверке документов выяснилось, что мужчина, будучи ранее лишенным водительских прав, управлял мотоциклом в состоянии алкогольного опьянения.

    С начала года на территории Актюбинской области пресечено 33 факта управления транспортным средством лицами, лишенными права управления транспортными средствами, в алкогольном опьянении.

    Согласно изменениям в законе, вступившим в силу 11 января 2020 года, в Казахстане ужесточено наказание в отношении водителей, ранее лишенных права управления ТС, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 5 тысяч МРП либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничение свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с пожизненным лишением права управления ТС.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Актюбинская область Борьба с преступностью
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