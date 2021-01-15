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    33 млн тенге бюджетных средств похитил руководитель столичного предприятия

    15 Января 2021, 21:56

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель одного из предприятий столицы нанес ущерб государству в виде не поставленных ГСМ на сумму более 33 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.

    В Нур-Султане руководитель одного из предприятий совершил хищение бюджетных средств путем участия в государственых закупках. Данный факт выявили сотрудники Департамента экономических расследований по Нур-Султану Комитета по финансовому мониторингу МФ РК.

    «ИП «Темир» в лице гражданина С.Ташкенбаева по итогам проведенных электронных конкурсов государственных закупок признавался победителем. Согласно условиям договора он должен был поставлять топливные карты с определенным объемом дизельного топлива. Однако, предприниматель, с целью извлечения личных выгод, пользуясь доступом к топливным картам посредством электронного лицевого счета, через определенное время аннулировал указанные карты, а полученными бюджетными средствами распорядился по своему усмотрению», - говорится в сообщении комитета.

    Сумма ущерба государству в виде недопоставки ГСМ составила более 33 млн тенге.

    Приговором суда №2 Сарыаркинского района г.Нур-Султан данный гражданин признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 190 ч. 4 п. 2 УК РК с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 5 лет с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью, связанной с участием в государственных закупках.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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