33 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало Кенигсбергской операции и звание Героя казахстанцев Дударенко и Кравцова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ровно 75 лет назад, 6 апреля 1945 года, шел 1385-й день Великой Отечественной войны – важнейшей составной части Второй мировой войны, которая завершилась победой Красной Армии и безоговорочной капитуляцией вооруженных сил Германии. МИА «Казинформ» предлагает вниманию читателей хронику событий того времени.

В ходе Восточно-Прусской операции 6 апреля началась Кенигсбергская операция 3-го Белорусского фронта.

После мощной артиллерийской подготовки и сильных ударов авиации начался штурм Кенигсберга. В полдень пехота и танки под прикрытием огневого вала атаковали противника. 2-я гвардейская армия сковала немецкую опергруппу «Земланд». 39-я армия ударом с севера на юг стремилась отрезать Кенигсберг от Земландского полуострова. 43-я армия прорывалась с северо-запада к центру города. С севера действовали два корпуса 50-й армии, а третий перекрыл подступы к городу с востока. 11-я гвардейская армия наносила удар с юга. К исходу дня 39-я армия вклинилась в оборону врага на 4 километра и перерезала железную дорогу Кенигсберг — Пиллау западнее Метгетена. Первыми ворвались в Кенигсберг части 43-й армии. 50-я и 11-я гвардейская армии завязали бои в городе.

Противник на многих участках перешел в контратаки. Чтобы остановить продвижение 39-й армии, немецкое командование ввело в бой западнее Кенигсберга 5-ю танковую дивизию. Кроме того, с Земландского полуострова оно перебросило в этот район отдельные пехотные и противотанковые части и подразделения.

2-й Белорусский фронт получил директиву Ставки ВГК о проведении наступательной операции с целью разгрома штеттинской группировки противника.

В ходе Венской операции 46-я армия, 23-й танковый и 2-й гвардейский механизированный корпуса 2-го Украинского фронта переправились на левый берег Дуная в районе Братиславы, а затем, форсировав реку Морава, стали развивать наступление на Вену с северо-востока.

Войска правого крыла 3-го Украинского фронта наступали южнее Дуная, обходя Вену с юго-запада. 6 апреля советские войска вышли на подступы к Вене, ворвались на южную окраину города и завязали уличные бои.

В течение 6 апреля войска 2-го Белорусского фронта вели бои по уничтожению остатков окруженной группы немецких войск юго-восточнее и восточнее Г.

В районе Бреслау советские войска вели бои по уничтожению окруженной группировки противника.

В полосе Карпат, северо-западнее города Ружомберок, войска 4-го Украинского фронта, наступая совместно с чехословацкими войсками, заняли более 30 населенных пунктов.

Северо-восточнее и севернее Братиславы войска 2-го Украинского фронта, продолжая наступление, заняли более 50 населенных пунктов и вышли на реку Морава на фронте в 60 километров - от устья до населенного пункта Куты. Одновременно войска фронта, наступая по южному берегу Дуная, заняли населенные пункты Дойч Аль-Тенбург, Петронелль, Вильдунгсмауэр.

На Венском направлении войска 3-го Украинского фронта с боями заняли населенные пункты Швехат, Альткеттенхоф, Ротнойзидль (2 километра южнее Вены), Хеннерсдорф. Одновременно юго-западнее озера Балатон войска фронта, наступая совместно с войсками болгарской армии, заняли на территории Югославии более 50 населенных пунктов.

6 апреля 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР казахстанцы Андрей Дударенко и Григорий Кравцов посмертно были удостоены высокого звания Героя Советского Союза.

Дударенко Андрей Емельянович родился 25 октября 1912 года в Караганде в рабочей семье. В 1920 году переехал в город Мирноград (ныне — Донецкая область Украины). В 1927 году окончил финансовый техникум, после чего работал чертежником. В 1934 году был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. В 1937 году Дударенко окончил Одесское артиллерийское училище, в 1941 году — Военную академию имени Ф. Э. Дзержинского. С того же года — на фронтах Великой Отечественной войны.

Участвовал в Сталинградской битве, битве за Днепр, освобождении Киева, Житомира, Корсунь-Шевченковской, Львовско-Сандомирской операциях, освобождении Польши. К январю 1945 года гвардии майор Андрей Дударенко был заместителем по строевой части командира 15-й гвардейской минометной бригады 3-й гвардейской минометной дивизии 21-й армии 1-го Украинского фронта. Отличился во время форсирования Одера.

25 января 1945 года во время боев на плацдарме на западном берегу Одера Дударенко управлял огнем подразделений бригады, всегда находясь на передовой, подвергая риску свою жизнь. Части бригады отбили несколько вражеских контратак, удержав плацдарм. 27 января Дударенко погиб, нарвавшись на засаду противника при разведке его огневых позиций. Похоронен под городом Тарновске Гуры.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 1945 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» гвардии майор Андрей Дударенко посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Также был награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны 1-й степени, рядом медалей.

В честь Дударенко названа улица в Мирнограде и в Красноармейске.

Кравцов Григорий Михайлович родился 14 марта 1922 года в селе Старожиловка, ныне село Кравцово Федоровского района Костанайской области в семье крестьянина.

После окончания семи классов работал в колхозе, а после окончания двухгодичной школы зоотехников в Кустанае — ветеринарным фельдшером.

В сентябре 1941 года Григорий Кравцов был призван в ряды РККА и был направлен в Омскую авиационную школу, после окончания которой недолго летал.

В 1942 году окончил военно-политическую школу и стал политработником.

В июне 1943 года лейтенант Кравцов был направлен в отдел контрразведки «Смерш» Приволжского округа на должность оперуполномоченного.

В августе 1944 года Кравцов по собственной просьбе был направлен в действующую армию на должность оперуполномоченного отдела контрразведки «Смерш» 69-й армии по обслуживанию 374-й отдельной армейской штрафной роты. Группа разведчиков лейтенанта Кравцова уничтожила восемь противников и двоих взяла в плен. Один из пленных оказался унтер-офицером и дал ценные сведения, касающиеся перегруппировки сил противника. За эту операцию Кравцов был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени.

Во время боев на территории Польши Кравцов был оперуполномоченным отдела контрразведки «Смерш» 134-й стрелковой дивизии 69-й армии.

14 января 1945 года в бою у населенного пункта Коханув (западнее города Пулавы, Польша) Григорий Михайлович Кравцов заменил выбывшего из строя командира роты. Во время боя умело руководил подразделением при прорыве обороны противника на левом берегу Вислы, был ранен в руку. Продолжив руководить наступлением роты, он был убит прямым попаданием снаряда.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм лейтенанту Григорию Михайловичу Кравцову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

В честь Григория Кравцова названы улицы в Костанае и в поселке Федоровка. Село Старожиловка было переименовано в село Кравцово.

6 апреля 1945 года до нашей Победы оставалось 33 дня…

34 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подготовка к освобождению Вены

35 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: освобождение Братиславы и Венгрии

36 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: на подступах к Вене

37 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: начало подготовки операции по овладению Берлином

38 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: наступление на Братиславу

39 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: завершение Верхне-Силезской наступательной операции

40 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: взятие Данцига и пересечение австрийской границы

41 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: прорыв укрепления вдоль австро-венгерской границы

42 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: освобождение Гдыни

43 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало штурма Данцига

44 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: штурм Гдыни

45 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: начало Братиславско-Брновской наступательной операции

46 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: присвоение высокого звания Героя группе казахстанцев

47 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Рурская операция

48 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Данцигская бухта и город-крепость Кюстрин

49 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: знаменитая фраза панфиловца Клочкова

50 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Золотая звезда и героизм знаменосца Елгина из Казахстана

51 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и Герой-казахстанец Кутурга

52 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская операция

53 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Героя-казахстанца Нортенко

54 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало Венской стратегической наступательной операции

55 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Верхне-Силезская наступательная операция и отражение контратак Героем-казахстанцем Милевским

56 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои юго-западнее Кенигсберга и Герой-казахстанец Кравцов

57 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция

58 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои у озера Балатон

59 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: наступление вдоль Вислы

60 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Банска-Быстрицкая и Моравско-Остравская наступательные операции

61 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Балатонская оборонительная операция и подвиг Героя-казахстанца Махорина

62 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: «Вызываю огонь на себя!» Героя-казахстанца Забелкина

63 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг батареи Героя-казахстанца Вожакина

64 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: семь «языков» Героя-казахстанца Букенбаева

65 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: подвиг и гибель Героя-казахстанца Астафьева

66 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: последнее боевое задание Героя-казахстанца Гулькина

67 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и гибель Героя-казахстанца Нижурина

68 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и подвиг Героя-казахстанца Мамраева

69 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская и Восточно-Померанская операции, дни рождения Героев-казахстанцев

70 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и героизм казахстанца Меркулова

71 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: бои в Чехословакии и признание трех казахстанцев Героями

72 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и гибель Героев Балтабанова и Борисюка

73 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и 33-й день рождения будущего Героя Дмитриева

74 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Нижне-Силезская и Восточно-Померанская операции

75 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: овладение городом и крепостью Познань



