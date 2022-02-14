33 человека освобождены из изоляторов после беспорядков в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области из следственных изоляторов и изоляторов временного содержания освобождено 33 лица, среди них 8 несовершеннолетних отданы под присмотр родителей. Об этом стало известно в ходе брифинга на информационной площадке Jetisy Media, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Под стражей на сегодня содержатся 88 лиц, в отношении 60 избраны иные меры пресечения, не связанные с изоляцией от общества. В результате январских событий по области получили ранения 758 лиц, из них 643 - сотрудники полиции, 78 - военные, 37 - гражданские лица.

По словам исполняющего обязанности прокурора Алматинской области Рашида Амирова, большинство потерпевших получили незначительные ранения и угрозы их жизням нет.

«Приняты меры к исполнению поручения Президента в части смягчения наказания для лиц, не имеющих в своих действиях отягчающие обстоятельства. Подход здесь индивидуальный к каждому нарушителю. Оценивался характер и степень тяжести», - отметил Р. Амиров.

Меры пресечения санкционировались судом после внимательного изучения личности, возраста, состояния здоровья, степени участия, отношения к содеянному и других характеризирующих сведений.

Напомним, всего в регионе по январским событиям расследуются 409 уголовных дел, из них 158 по фактам краж, 191 дел о незаконном хранении оружия, 11 дел по фактам терроризма, 3 по имевшим место массовым беспорядкам, 3 убийства и другие.

На смягчение внесено 93 апелляционных ходатайства, из которых 71 на освобождение из-под ареста, 22 штрафа заменили на предупреждение. Акты прокурора удовлетворены судом и в настоящее время арестованных по административным правонарушениям в области нет.

Антикоррупционной службой по Алматинской области по фактам пыток расследуются 37 уголовных дел, из них зарегистрированы антикоррупционной службой-27, УСБ ДП - 6 дел, органами прокуратуры - 4.

«В обращениях потерпевших изложено, что при расследовании уголовных дел по «январским событиям» сотрудниками правоохранительных органов с целью получить признания в совершении преступлений в отношении потерпевших совершены пытки. В отношении действий сотрудников полиции и других правоохранительных органов с заявлениями обратились защитники, родственники, родители и сами потерпевшие. Кроме того ежедневно проводится мониторинг СМИ, по которым проводятся необходимые следственные действия. В настоящее время для обеспечения всесторонности расследования ежедневно проводятся ряд следственных мероприятий», - рассказал в ходе брифинга заместитель начальника департамента Антикоррупционной службы Дулат Мадияров.

Ранее сообщалось, что межведомственной следственно-оперативной группой прокуратуры Алматы расследуется уголовное дело по факту массовых беспорядков, в ходе которых совершались нападения на сотрудников полиции, специальных и военных подразделений, а также на административные здания.