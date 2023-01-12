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    33 человека эвакуировали спасатели из замерзшего автобуса в Актюбинской области

    12 Января 2023, 22:51

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - 33 человека эвакуировали из замерзшего автобуса на дороге Самара-Шымкент в Актюбинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС

    В службу спасения 112 поступило сообщение о том, что на 819-м километре автодороги Самара-Шымкент Хромтауского района Актюбинской области на дороге застрял автобус «Мерседес».

    Причиной остановки автобуса стало замерзание дизельного топлива из-за сильного мороза.

    На место происшествия были направлены спасатели.

    Всего автобусе находилось 2 гражданина Казахстана и 31 гражданин Республики Узбекистан.

    Силами спасателей пассажиры были доставлены в кемпинг Шерхан в городе Хромтау.
    Медицинская помощь не потребовалась.


    Фото: gov.kz
    Актюбинская область Происшествия МЧС Спасение
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