33 человека эвакуировали спасатели из замерзшего автобуса в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - 33 человека эвакуировали из замерзшего автобуса на дороге Самара-Шымкент в Актюбинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС

В службу спасения 112 поступило сообщение о том, что на 819-м километре автодороги Самара-Шымкент Хромтауского района Актюбинской области на дороге застрял автобус «Мерседес».

Причиной остановки автобуса стало замерзание дизельного топлива из-за сильного мороза.

На место происшествия были направлены спасатели.

Всего автобусе находилось 2 гражданина Казахстана и 31 гражданин Республики Узбекистан.

Силами спасателей пассажиры были доставлены в кемпинг Шерхан в городе Хромтау.

Медицинская помощь не потребовалась.







Фото: gov.kz