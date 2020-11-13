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326 человек выздоровели  от коронавируса в Казахстане

13 Ноября 2020 08:16
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326 человек выздоровели  от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 326 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 45

город Шымкент - 8

Акмолинская область - 31

Актюбинская область - 10

Алматинская область - 7

Атырауская область - 7

Восточно-Казахстанская область - 78

Жамбылская область - 3

Западно-Казахстанская область - 15

Карагандинская область - 14

Кызылординская область - 16

Павлодарская область - 42

Северо-Казахстанская область - 50

Итого выздоровевших в Казахстане - 108958.


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#Здравоохранение   #Коронавирус  
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