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326 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
13 Ноября 2020 08:16
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 326 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 45
город Шымкент - 8
Акмолинская область - 31
Актюбинская область - 10
Алматинская область - 7
Атырауская область - 7
Восточно-Казахстанская область - 78
Жамбылская область - 3
Западно-Казахстанская область - 15
Карагандинская область - 14
Кызылординская область - 16
Павлодарская область - 42
Северо-Казахстанская область - 50
Итого выздоровевших в Казахстане - 108958.
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