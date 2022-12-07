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    325 лавиноопасных зон насчитали в ВКО

    7 Декабря 2022, 23:55

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В связи с неблагоприятными метеоусловиями, усилением ветра с 6 по 8 декабря в горных районах Восточного Казахстана сохраняется угроза самопроизвольного схода снежных лавин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

    В целях безопасности специалисты ВК филиала «Казселезащита» заблаговременно провели искусственный спуск лавин, на этот раз в направлении «Усть-Каменогорск –Самарское». В результате взрывных работ было спущено 2100 кубометров снега.

    «Эта мера просто необходима. Снежные лавины могут представлять большую опасность. Снег, выпадая в виде осадков, удерживается на склоне за счет силы трения. Физика процесса проста - сход лавины происходит в тот момент, когда сила давления массы снега начинает превышать силу трения. Самопроизвольный сход скопившейся снежной массы обычно провоцируется климатическими причинами: резкой сменой погоды, в том числе перепадами атмосферного давления, влажности воздуха, обильными снегопадами, а также механическими воздействиями. Иногда, сход лавины может инициироваться незначительным толчком, например, звуком ружейного выстрела или давлением на снег одного человека - горнолыжника, сноубордиста», - прокомментировал Омар Дузгумбаев, руководитель ВК филиала Казселезащита.

    Всего в области 325 лавиноопасных зон, наблюдение за ними ведут специалисты ВК филиала «Казселезащита». Мониторинг горных осуществляется на основании локального соглашения с РКП «Казгидромет». Сбор, обработка и анализ ситуации, а так же сведения об опасных природных явлениях и ЧС обрабатывается центральным диспетчерским пунктом в с последующей передачей данных на Главный диспетчерский пункт г. Алматы и УКС ДЧС ВКО. По обслуживаемым районам области разработаны 20 снегомерно-лавинных маршрутов, где в лавиносборах установлены 160 снегомерных реек, которые обслуживаются наблюдателями ВК филиала «Казселезащита».

    «Рекомендуем жителям в ближайшие дни воздержаться от поездок в горы. Проезжая мимо лавиноопасных очагов - не останавливайтесь, а быстро покиньте опасную зону. Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, и вам нужна помощь спасателей – единый номер для вызова всех экстренных служб с мобильного телефона - «112», - отметил Ерлан Балтабаев, начальник Управления предупреждения ЧС ДЧС ВКО.
    Восточно-Казахстанская область Происшествия МЧС
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