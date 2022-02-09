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3231 человек заразился коронавирусом за сутки в Казахстане
9 Февраля 2022 08:01
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 3231 заболевший с положительным результатом ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 359
город Алматы - 964
город Шымкент - 30
Акмолинская область - 177
Актюбинская область - 47
Алматинская область - 202
Атырауская область - 46
Восточно-Казахстанская область - 139
Жамбылская область - 42
Западно-Казахстанская область - 143
Карагандинская область - 371
Костанайская область - 212
Кызылординская область - 16
Мангистауская область - 12
Павлодарская область - 237
Северо-Казахстанская область - 217
Туркестанская область - 17
Всего в стране выявлено 1279842 заболевших.
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