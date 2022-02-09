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3231 человек заразился коронавирусом за сутки в Казахстане

9 Февраля 2022 08:01
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3231 человек заразился коронавирусом за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 3231 заболевший с положительным результатом ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 359

город Алматы - 964

город Шымкент - 30

Акмолинская область - 177

Актюбинская область - 47

Алматинская область - 202

Атырауская область - 46

Восточно-Казахстанская область - 139

Жамбылская область - 42

Западно-Казахстанская область - 143

Карагандинская область - 371

Костанайская область - 212

Кызылординская область - 16

Мангистауская область - 12

Павлодарская область - 237

Северо-Казахстанская область - 217

Туркестанская область - 17


Всего в стране выявлено 1279842 заболевших.


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#Коронавирус в РК  
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