Новости
3210 человек выздоровели от КВИ в Казахстане
20 Мая 2021 08:16
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане 3210 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
Новости по темеТой на 130 человек остановили в Таразе Коронавирус: какие регионы Казахстана находятся в «красной» зоне Минздрав РК: 107 пациентов с коронавирусом - на аппарате ИВЛ
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 631,
город Алматы - 765,
город Шымкент - 140,
Акмолинская область - 154,
Актюбинская область - 168,
Алматинская область - 397,
Атырауская область - 79,
Восточно-Казахстанская область - 31,
Жамбылская область - 58,
Западно-Казахстанская область - 49,
Карагандинская область - 400,
Костанайская область - 19,
Кызылординская область - 85,
Мангистауская область - 46,
Павлодарская область - 124,
Северо-Казахстанская область - 12,
Туркестанская область - 52.
Итого выздоровевших в Казахстане – 327 026.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Почти 200 тысяч человек вакцинировались в Алматинской области
- Той на 130 человек остановили в Таразе
- Коронавирус: какие регионы Казахстана находятся в «красной» зоне
- Награжден турецкий врач, спасший младенца из Казахстана
- Минздрав РК: 107 пациентов с коронавирусом - на аппарате ИВЛ
- Четыре казахстанца умерли от пневмонии с признаками коронавируса
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Багдат Хасенова
954-047