3210 человек выздоровели от КВИ в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане 3210 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 631,

город Алматы - 765,

город Шымкент - 140,

Акмолинская область - 154,

Актюбинская область - 168,

Алматинская область - 397,

Атырауская область - 79,

Восточно-Казахстанская область - 31,

Жамбылская область - 58,

Западно-Казахстанская область - 49,

Карагандинская область - 400,

Костанайская область - 19,

Кызылординская область - 85,

Мангистауская область - 46,

Павлодарская область - 124,

Северо-Казахстанская область - 12,

Туркестанская область - 52.

Итого выздоровевших в Казахстане – 327 026.