3200 казахстанцев совершат хадж в Саудовскую Аравию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанцы по квоте совершат паломничество в Мекку, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По информации председателя Комитета по делам религий Министерстваинформации и общественного развития РК Ержана Нукежанова, в период с 30 июля по20 августа, на хадж в Саудовскую Аравию из Казахстана отправятся по выделеннойквоте 3200 казахстанцев. К слову, зааналогичный период 2018 года хадж совершили 3000 человек.

«Эту квоту нам выдала Саудовская Аравия. Кроме того,Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) также утвердила хадж-миссию,которая будет помогать паломникам. В ее составе 12 человек, из них 8представителей ДУМК во главе с наиб муфтием, представитель комитета по деламрелигий МИОР и 3 врачей. Все это для решения каких-либо возникших на местахвопросов», - сказал он на пресс-конференции в СЦК.

Ержан Нукежанов проинформировал, что перевозку паломниковв Королевство Саудовская Аравия будут осуществлять две авиакомпании -отечественная «Scat» и саудовская «FlyNas». Первый рейс запланирован из городовАктау и Шымкент.

«В целом с 30 июля по 20 августа две авиакомпании - отечественная «Scat» и саудовская «FlyNas» - осуществят авиаперевозку в совокупности 3200 человек, каждая по 1600 человек. Это направление Алматы-Медина, Алматы – Джидда,Шымкент – Джидда, Актау-Джида и Нур-Султан – Джидда. Здесь надо отметить, что 89%сначала приземлятся в Джидде, потом дальше они согласно хаджу поедут в Медину.11 % напрямую полетят в Медину», - сказал Е.Нукежанов.

Как отметил Ержан Нукежанов, в 18 медицинских клиникахКазахстана наши граждане при содействии ДУМКмогут пройти вакцинацию. Это требование Саудовской Аравии.

По данным Е.Нукежанова, в 530 мечетях страны с районным,городским и областным статусом проводятся семинар-тренинги по разъяснению целии порядка совершения паломничества.