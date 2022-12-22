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    320 тысяч деревьев высадят в Алматы в следующем году

    22 Декабря 2022, 21:51

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в 2023 году планируется посадка 320 тысяч деревьев, реконструкция и строительство восьми парков, проектирование 13 общественных пространств. Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель акима города Алишер Абдыкадыров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным замакима, в этом году в мегаполисе высажено 423 тысячи саженцев, планировалось 320 тысяч. Проведена четырехэтапная биологическая обработка деревьев с охватом 2,3 млн единиц, в следующем году будет обработано 2,8 млн деревьев.

    Также в этом году вырубили 5 тысяч аварийных деревьев и взамен высадили 50 тысяч саженцев. В 2023 году планируется снос 17 тысяч аварийных деревьев с компенсационной посадкой 170 тысяч саженцев.

    Кроме того, создаются три новые парковые зоны, проводится благоустройство восьми парков и скверов из них: четыре завершены, по четырем работы будут завершены в следующем году.

    В этом году в городе увеличена площадь зеленых насаждений до 12 квадратных метров на человека, площадь парковых территорий расширена с 631 до 712 га.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Экология
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