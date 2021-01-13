320 мандатов выдано на депутатство в маслихаты Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам выборов на депутатство в маслихаты предоставлено 320 мандатов. Из 320 мандатов 45 выделены областному маслихату. В городской маслихат выдано 47 кандидатам, в районный - 228. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

Среди политических партий 1 мандат выделен Народной партии Казахстана , 263 – партии «Nur Otan», 32 – партии «Ауыл», 24 – партии «Ак жол». Об этом на брифинге сообщил председатель Туркестанской областной территориальной избирательной комиссии Алибек Умралиев.

«13 января - политические партии, получившие мандаты по итогам голосования должны предоставить списки своих кандидатов в депутаты в областную избирательную комиссию. А 14 января на заседании комиссии будет принято протокольное решение о регистрации представленных списков политических партий. 15 января в 10:00 будет открыта первая сессия областного маслихата 7 созыва под руководством председателя областной территориальной избирательной комиссии. Также будут представлены вновь избранные депутаты маслихата, которым вручат депутатские удостоверения и нагрудные знаки», - сказал Алибек Каденулы.

Стоит отметить, что в Туркестанской области было открыто 911 избирательных участков, на которых зарегистрировано более 1 млн 160 тыс. избирателей. Всего свой выбор сделали 763 454 гражданина.