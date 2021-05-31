320 км за 45 часов пробежал ультрамарафонец Вооруженных сил РК

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - Офицер военной полиции Карагандинского гарнизона капитан Зангар Алкенов совершил ультрамарафон на 320 км по маршруту «Жезгазган – Жанаарка» за 45 часов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Он стартовал 27 мая из города Жезказгана и завершил марафон 29 мая в родном Жанааркинском районе на три часа раньше заявленного времени.

«Каждый марафон для меня как проверка на прочность. Преодолев расстояние в 320 км, я вновь проверил свои возможности. Признаюсь, было непросто», – поделился военнослужащий.

Забег контролировался c помощью навигационной платформы, где в режиме онлайн отслеживался маршрут и время прохождения дистанции.

Капитан Зангар Алкенов – мастер спорта по қазақ күресі и кандидат в мастера спорта по дзюдо и самбо.

Первая преодоленная им дистанция составляла 15 км, затем – 21, 42, 75, 83. В сентябре прошлого года военнослужащий совершил ультрамарафон на 200 км за 35 часов 11 минут 52 секунды.

Свой нынешний забег военнослужащий посвятил 30-летию Независимости Казахстана и 24-летию образования органов военной полиции Вооруженных сил.