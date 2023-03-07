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      Акмолинская область

    32 участка республиканских трасс закрыли в пяти регионах страны

    7 Марта 2023, 23:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В пяти регионах страны из-за непогоды закрыты 32 участка республиканских трасс. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казавтожол.

    На автодорогах республиканского значения производятся масштабные работы по уборке снега и борьбе с гололедом.

    Ограничения действуют в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях.

    Так, в связи с ухудшением погодных условий (гололед, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодорогах:

    Акмолинской области:

    «Астана-Петропавловск», км 18-295, участок Астана-Кокшетау,

    «Щучинск-Зеренда», км 0-77, участок Щучинск-Зеренда,

    «Кокшетау-Рузаевка», км 0-61 участок Кокшетау- граница СКО,

    «Кокшетау-Омск,» км 2-50, Кокшетау - граница СКО,

    «Астана-Петропавловск», км 304-341, участок Кокшетау-граница СКО,

    «Жаксы-Есиль-Бузулук», км. 0-64, участок Жаксы - Есиль,

    «Екатеринбург-Алматы», км 856-917, участок граница Северо-Казахстанской области- Жаксы,

    «Екатеринбург-Алматы», км 917-1003, участок Жаксы-Атбасар.

    ВКО:

    «Усть-Каменогорск-Алтай-Большой Нарын-Катон-Карагай-Рахмановские ключи», км 6-166, участок Ушановское - Алтай.

    Костанайской области:

    «Екатеринбург-Алматы», км 686-729, участок Сарыколь- граница СКО,

    «Екатеринбург-Алматы», км 555-686, участок Тобыл- Сарыколь,

    «Костанай-Аулиеколь-Сурган», км 7-108, участок Тобыл- Аулиеколь,

    «Мамлютка - Костанай», км 180-250, участок граница СКО-Узынколь.

    СКО:

    «Астана-Петропавловск» км 341-367, участок граница Акмолинской области -село Келлеровка,

    «Астана-Петропавловск», км 367-473, участок Келлеровка-Бесколь,

    «Булаево-Возвышенка-Молодогвардейское-Кирово-Киялы- Рощинское», км 0-228, участок Булаево-Рощинское,

    «Рощинское-Корнеевка-Волошинка», км. 0-87, участок Рощинское-Волошинки,

    «Волошинка- Сергеевка-Тимирязево», км 0-119, участок Волошинка-Тимирязево,

    «Тимирязево-Сарыколь- граница Костанайской области», км 0-32, участок Тимирязево- граница
    Костанайской области,

    «Булаево-Возвышенка-Молодогвардейское-Кирово-Киялы- Рощинское», км 0-228, участок. Булаева-Рощинское,

    «Жезказган-Петропавловск», км 706-946, участок Новоишимское- Бесколь,

    Линия 25 «Челябинск- Новосибирск», км 465-655, участок граница РФ-граница РФ,

    «Мамлютка - Костанай», км 0-180, участок Мамлютка-граница Костанайской области,

    «Петропавловск-Соколовка-граница РФ», км 11-73, участок Петропавловск-Соколовка,

    «Кокшетау-Омск», км 84-280, участок Чкалово - граница РФ,

    «Кокшетау-Омск», км 50-84, граница Акмолинской области- село Чкалово,

    «Подъезд к мемориальному комплексу Карасай-батыра», км 0-24, участок Саумауколь - до мемориального комплекса Карасай-батыра,

    «Екатеринбург-Алматы», км 729-835, участок граница Костанайской области - Чистополье,

    «Жезказган-Петропавловск», км 595-706, участок граница Акмолинской области - Новоишимка,

    «Екатеринбург-Алматы», км 835-856, участок Чистополье - границаАкмолинской области,

    «Петерфельд-Архангельское-Новокаменка-А-16», км 0-31, участок Петерфельд- Новокаменка,

    В Актюбинской области в связи с ухудшением погодных условий (ветер, метель, гололед) введено ограничение движения для грузового автотранспорта на автодороге «Самара-Шымкент» км. 776-965, участок Актобе (АЗС Экойл) - Карабутак.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Акмолинская область Актюбинская область Восточно-Казахстанская область Костанайская область Северо-Казахстанская область Транспорт Безопасность Дороги Погода
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