32 многопрофильные районные больницы построят в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Ввод в эксплуатацию 32 модернизированных многопрофильных центральных районных больниц предусмотрен в 2024-2025 годы в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Национальным проектом предусмотрена организация 32 современных многопрофильных центральных районных больниц (МЦРБ) с открытием соответствующих отделений (инсультный и кардиологический центры, отделение медицинской реабилитации, отделение травматологии и ортопедии, отделение хирургии, отделение реанимации и интенсивной терапии и др.), а также их модернизация путем проведения капитального ремонта, реконструкции зданий (либо строительство пристроек) и оснащения медицинским оборудованием. Ввод в эксплуатацию 32 модернизированных МЦРБ предусмотрен в 2024-2025 годы», - сообщили в Министерстве здравоохранения РК, отвечая на запрос корреспондента агентства.

В ведомстве также отмечают, что в рамках проводимой работы выделены средства из республиканского и местного бюджетов на капитальный ремонт 5 объектов (Акмолинская – 1, Костанайская – 1, СКО – 1, Туркестанская - 2), из них по 2-м объектам в Туркестанской области уже ведутся ремонтные работы. В Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях к строительно-монтажным работам планируется приступить после завершения конкурсных процедур по определению подрядных организаций (в этом месяце).

«Кроме того, на сегодня разработана проектно-сметная документация (ПСД) на капитальный ремонт 4 объектов (Алматинская – 1, ВКО – 1, Жамбылская – 1, Карагандинская - 1), по 10 объектам ПСД на стадии прохождения экспертизы (Жамбылская – 2, Карагандинская – 1, Кызылординская – 4, область Абай – 2, Алматинская - 1), по остальным объектам ПСД в разработке», - добавили в Минздраве.