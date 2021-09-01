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32-летняя женщина подрабатывала наркозакладчицей в Алматы
1 Сентября 2021 21:21
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АЛМАТЫ.КАЗИНФОРМ - 32-летняя женщина подрабатывала наркозакладчицей в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
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Задержана она была патрульным экипажем «Буран-183» на пересечении проспектов Сейфуллина и Райымбека.
«Поведение гражданки А., 1989 года рождения, инспекторам показалось подозрительным, в какой-то момент она стала убегать. Решено было удостовериться. Оказалось, что женщина занимается преступным ремеслом и буквально за несколько минут до задержания успела «заложить» в заранее условленное с клиентом место четыре свертка с наркотиками. Кроме того, при личном досмотре гр.А. найдено еще 10 аналогичных пакетиков с веществом, принадлежность и происхождение которого установит судебно-химическая экспертиза. По одной из версий, речь идет о синтетическом наркотике. По данному факту начато досудебное расследование, в ходе которого будут установлены каналы поставки зелья в Алматы и механизм получения и обработки заявки на его приобретение», – рассказал начальник управления полиции Жетысуского района Дархан Мусанов.
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