32 человека удалены с избирательных участков во время выборов - МВД РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Министерстве внутренних дел сообщили, что ситуация по Казахстану во время выборов стабильная. Всего с избирательных участков удалены 32 человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ситуация по стране стабильная. Есть факты нарушений на участках. Всего с избирательных участков удалены 32 человека. Основные причины нарушений - воспрепятствование работе членам комиссии, видеосъемка на участке, а также проявление неуважительного отношения к членам избирательных комиссий», - сообщил председатель Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев в эфире онлайн-телемарафона.

Он проинформировал, что в Алматы, Жетысуской и Восточно-Казахстанской областях зарегистрировано три факта порчи бюллетеня.

«Зафиксировано четыре факта, когда граждане пришли нетрезвыми на участок в Алматы, ВКО и Улытауской областях. Все виновные понесли наказание согласно Административному кодексу по 444 и 434 статьям. Полицейские продолжают несение службы в штатном режиме. Из 506 закрытых участков на 433 голосование завершено», - заявил глава Комитета.

Ранее сообщалось, что в 15 регионах Казахстана завершились выборы депутатов Мажилиса и маслихатов. По состоянию на 18:00 по времени Астаны 6 390 046 граждан Казахстана, включенных в списки избирателей, получили бюллетени. Это 53,11% от общего числа избирателей.



