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    32 человека спасли из-под завалов после нового землетрясения в Турции

    27 Февраля 2023, 20:44

    АНКАРА. ANADOLU – КАЗИНФОРМ - 32 человека спасли из-под завалов разрушенных домов в результате землетрясения магнитудой 5,6 с эпицентром в турецкой провинции Малатья, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Anadolu.

    По словам главы Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) Юнуса Сезера, подземные толчки привели к обрушению 29 жилых построек, погиб один, получили ранения 110 жителей Малатьи. Спасательные работы продолжаются на завалах двух домов.

    В поисково-спасательной операции задействованы 657 человек.


    Юнус Сезер напомнил, что граждан предупредили о необходимости держаться подальше от поврежденных домов.


    «Всем гражданам, проживающим в зоне бедствия, пришло СМС-сообщение на мобильные телефоны. Продолжаются афтершоки, поврежденные дома могут обрушиться», - предупредил он.

    Напомним, в турецкой Малатье произошло землетрясение магнитудой 5,6. В результате землетрясения с эпицентром в районе Йешилюрт погиб 1 человек, 69 получили ранения.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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