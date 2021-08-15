Новости
32 человека скончались от ковидной пневмонии в Казахстане
15 Августа 2021 08:28
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 13.08.2021 г. зафиксирован 361 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 32 летальных исхода и 163 человека выздоровели. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
Новости по темеТуркестанская область вернулась в «зеленую» зону по коронавирусу 6240 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане 7427 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане
Всего с 13 марта 2020 г. зарегистрировано: заболевших – 65667, летальных случаев - 4048, выздоровевших - 56904.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
2 Результаты клинических исследований казахстанской вакцины QazVac опубликованы в журнале The Lancet
Оставить комментарий
Читайте также
- 1 928 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии - Минздрав РК
- Туркестанская область вернулась в «зеленую» зону по коронавирусу
- 6240 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
- 7427 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане
- Не будьте циниками! Остановитесь! - призвала организаторов тоев акмолинский санврач
- 85 пациентов с КВИ находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн