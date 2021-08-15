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32 человека скончались от ковидной пневмонии в Казахстане

15 Августа 2021 08:28
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32 человека скончались от ковидной пневмонии в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 13.08.2021 г. зафиксирован 361 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 32 летальных исхода и 163 человека выздоровели. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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Всего с 13 марта 2020 г. зарегистрировано: заболевших – 65667, летальных случаев - 4048, выздоровевших - 56904.


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