32 человека скончались от ковидной пневмонии в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 13.08.2021 г. зафиксирован 361 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 32 летальных исхода и 163 человека выздоровели. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

Всего с 13 марта 2020 г. зарегистрировано: заболевших – 65667, летальных случаев - 4048, выздоровевших - 56904.