32 человека пострадали при взрывах в Жамбылской области

ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В городскую больницу №1 горда Тараза с различными ранениями поступило 32 человека. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

Как сообщалось, в 19:10 часов поступило сообщение о том, что произошло возгорание склада боеприпасов в/ч №28349 (инженерно-саперная бригада) Министерства обороны РК расположенный в селе Кайнар Байзакского района.

Село Кайнар с населением 250 человек находится на расстоянии менее одного километра. Началась эвакуация населения.

Горит склад боеприпасов размером 41 на 17. Имеется информация о двух больших взрывах и одном пострадавшем сотруднике ДЧС области (данные сотрудника уточняются).

По сигналу тревога поднят весь личный состав ДП области в количестве 300 человек и личный состав в/ч 5513 в количестве 520 человек.

На место происшествия направлены сотрудники бригады скорой медицинской помощи 15 расчетов. Сотрудников ДЧС - 15 расчетов.

Все дороги к месту происшествия, в том числе железная дорога перекрыты.

Получение информации, а также визуальный осмотр места происшествия затруднено взрывами и пожаром.

Эвакуируется населения близлежащих сел Базарбай, Үш-Бұлақ, Жаңатұрмыс.

С целью охраны общественного порядка и недопущения мародерства организовано патрулирование эвакуированных населенных пунктов.

Создан оперативный Штаб в Байзакском районе во главе с акимом области Б.Сапарбаевым.

Перекрыты автодороги «Алматы-Тараз» 3-мя экипажа ДПС области, «Тараз-Алматы» 5-ю экипажами.

В городскую больницу №1 г.Тараза с различными ранениями поступило 32 человека (анкетные данные уточняются).

Как сообщалось, возгорание и взрыв произошли в воинской части в Жамбылской области.