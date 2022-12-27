32 человека эвакуировали при пожаре в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Ночью на пульт дежурного города Тараза поступило сообщение о том, что в квартире на втором этаже 5-этажного жилого дома по улице Сагындыкова произошел пожар. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Огнеборцы незамедлительно выехали на место пожара. В 01:49 пожар полностью ликвидирован. Силами ДЧС эвакуировано 32 человека, в том числе 6 детей. В тушении были задейстованы силы и средства ДЧС в составе 14 человек личного состава и 3 единиц техники.

С ожогами госпитализирована женщина 1930 г.р. (15% ожогов тела 1-2 степени, состояние средней степени тяжести). Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.





Фото: facebook.com/qrtjm



