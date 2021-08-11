313 завозных случаев коронавируса зарегистрировали за 10 месяцев в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за 10 месяцев зарегистрировали 313 завозных случаев коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, за этот период через пункты пограничного контроля на автодорогах, граничащих с Россией, прибыли 212 779 человек. Из них со справками - 104 475 человек, 5 016 граждан РК прибыли без справок. Их помещали в карантинные стационары для лабораторного обследования на COVID-19.

«Выявили 313 человек с положительным результатом на COVID-19. Из них 39 помещены в стационары. 1 081 иностранному гражданину въезд был запрещен из-за отсутствия справки о ПЦР-тестировании на COVID-19. Среди прибывших лиц, получивших полный курс вакцинации против COVID-19, 6 385 граждан РК», - сообщили в пресс-службе.

Всего в Северо-Казахстанской области зарегистрировали 19 429 инфицированных коронавирусом. В том числе 453 завозных случая.