313 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане, прирост составил 2,2%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 313 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост составил 2,2%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 77 (2,9%)

Карагандинская область - 47 (3,2%)

город Алматы - 31 (1,0%)

Западно-Казахстанская область - 30 (3,2%)

город Шымкент - 26 (2,3%)

Атырауская область - 23 (1,8%)

Северо-Казахстанская область - 15 (15,6%)

Актюбинская область - 12 (2,3%)

Туркестанская область - 11 (2,5%)

Восточно-Казахстанская область - 10 (4,0%)

Алматинская область - 8 (1,6%)

Жамбылская область - 8 (1,7%)

Кызылординская область - 7 (1,4%)

Павлодарская область - 3 (0,9%)

Костанайская область - 2 (0,9%)

Акмолинская область - 2 (1,0%)

Мангистауская область - 1 (0,3%)

Выписаны по выздоровлению 132 человека.

4 летальных случая.

Всего в стране выявлено 14809 заболевших, число выздоровевших пациентов увеличилось до 9188 человек. Летальных случаев - 77.