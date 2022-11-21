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    312 единиц спецтехники задействовано в очистке республиканских дорог от снега

    21 Ноября 2022, 10:04

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За минувшие выходные для обработки проезжей части автодорог республиканского значения дорожники израсходовали около 1000 м³ противогололедных материалов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «КазАвтоЖол».

    «Сегодня на республиканских трассах работает 312 единиц спецтехники: комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, шнекороторы, погрузчики и тракторы со снегоочистительным оборудованием. Также задействовано 450 специалистов-дорожников.

    За минувшие выходные дни сотрудники единого круглосуточного call-центра КазАвтоЖола обработали более 1500 звонков от пользователей республиканских автодорог», - сообщили в пресс-службе компании.

    Работы в рамках зимнего содержания продолжаются в штатном режиме. Республиканские автотрассы остаются открытыми.
    Транспорт Дороги
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