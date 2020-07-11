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    311 упаковок лекарства в сумках пытались пронести через границу в Павлодарской области

    11 Июля 2020, 15:44

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Пограничная служба в отношении распространяемой информации в социальных сетях о якобы незаконном задержании лекарственных средств в пункте пропуска «Урлитобе» сообщает, что при проведении пограничного контроля были обнаружены 311 упаковок лекарственных препаратов различных наименований без сопроводительных документов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

    «Лекарственные препараты были упакованы в пакеты по наименованиям и уложены в две дорожные сумки. При этом перевозчик не смог дать разъяснение о происхождении лекарственных препаратов и их предназначении.

    Для определения законности их ввоза в соответствии с компетенцией лекарственные препараты переданы в департамент экономических расследований Павлодарской области, проинформирован департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг данной области», - сообщается на странице КНБ РК в Facebook.

    Пограничная служба не препятствует ввозу лекарственных средств для личных целей, напомнили в комитете.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Павлодарская область Здравоохранение Пограничники
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