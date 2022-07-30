3107 заболевших КВИ выявили за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 3107 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению коронавируса.

Из них:

в городе Нур-Султане – 932,

в городе Алматы – 568,

в городе Шымкенте – 78,

в Акмолинской области – 123,

в Актюбинской области – 46,

в Алматинской области – 132,

в Жетысуской области - 162,

в Атырауской области – 58,

в ВКО – 24,

в Абайской области - 65,

в Жамбылской области – 101,

в ЗКО – 110,

в Карагандинской области – 357,

в Улытауской области - 29,

в Костанайской области – 63,

в Кызылординской области – 77,

в Мангистауской области – 41,

в Павлодарской области – 71,

в СКО – 43,

в Туркестанской области – 27.

Всего в стране подтверждено 1 347 467 случаев.



