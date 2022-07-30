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    • 3107 заболевших КВИ выявили за сутки в Казахстане

    30 Июля 2022 08:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 3107 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению коронавируса.

    Из них:

    в городе Нур-Султане – 932,

    в городе Алматы – 568,

    в городе Шымкенте – 78,

    в Акмолинской области – 123,

    в Актюбинской области – 46,

    в Алматинской области – 132,

    в Жетысуской области - 162,

    в Атырауской области – 58,

    в ВКО – 24,

    в Абайской области - 65,

    в Жамбылской области – 101,

    в ЗКО – 110,

    в Карагандинской области – 357,

    в Улытауской области - 29,

    в Костанайской области – 63,

    в Кызылординской области – 77,

    в Мангистауской области – 41,

    в Павлодарской области – 71,

    в СКО – 43,

    в Туркестанской области – 27.

    Всего в стране подтверждено 1 347 467 случаев.
    #Коронавирус в РК
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