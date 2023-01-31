31 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

75 лет назад (1948-2008) родился МУКАЙ Баккожа Сейдинулы - писатель, прозаик, драматург, публицист, журналист, лауреат Государственной премии Республики Казахстан в области литературы и искусства (2000 года).

Родился Алматинской области. Окончил факультет журналистики Казахского государственного университета (1971).

Трудовая деятельность: редактор Кегенской районной газеты «Коммунизм нуры» (ныне - «Хан тәңірі») (с 1965 года); работал в журналах «Білім жане еңбек», «Жұлдыз», в аппарате Союза писателей Казахстана (1970-1988); главный редактор репертуарно-редакционной коллегии, начальник управления Министерства культуры Республики Казахстан (1990-1995); главный редактор общественно-политического, литературно-художественного, иллюстрированного журнала «Парасат» (1995-2008).

Автор романов «Одинокий путник» и «Өмирзая», а также прозаических книг «Когда идет дождь», «Течение жизни», «Песня лебедя», «Беспокойное лето», «Бренная жизнь», «Ночь предопределения», «Первая любовь», «Семь ветров», «Сказочное завтра». Его произведения переведены на таджикский, кыргызский, белорусский, якутский, татарский, башкирский, русский, узбекский, каракалпакский, туркменский, корейский языки.

62 года назад (1961) родился БЕЙСЕНБАЕВ Аскар Асанович - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Беларусь, постоянный представитель при уставных органах СНГ по совместительству.

Родился в Южно-Казахстанской (ныне - Туркестанской) области. Окончил Алматинский филиал Джамбульского технологического института легкой и пищевой промышленности, инженер-технолог (1983); Российско-Казахстанский современный гуманитарный университет, юрист (2004).

Трудовая деятельность: сменный инженер-технолог Тюлькубасского консервного завода (1983-1984); главный технолог, начальник консервного цеха совхоза «Ленин жолы» (1984-1988); второй секретарь Сайрамского райкома ЛКСМ (02.1988-11.1988); главный инженер, директор Тюлькубасского консервного завода (1983-1992); директор Тюлькубасского комбината хлебопродуктов (1992-1994); президент АО «Коктерек» (1994-1998); аким Тюлькубасского района Южно-Казахстанской области (1998-2001); депутат Мажилиса Парламента РК II созыва (2001-2004); депутат Мажилиса Парламента РК III созыва, член Комитета по аграрным вопросам (2004-2007); депутат Мажилиса Парламента РК IV созыва, член Комитета по аграрным вопросам (2007-2008); руководитель представительства Президента в Парламенте РК (2008-2013), депутат Сената Парламента РК (08.2013-09.2013); заместитель председателя Сената Парламента РК (2013-2016); депутат Сената Парламента Республики Казахстан, председатель Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству (2017-2019).

На занимаемой должности - с августа 2019 года.

Награжден орденами «Құрмет» (2005), «Содружество» (2009, МПА СНГ); юбилейной медалью «10 жыл Астана» (2008).

58 лет назад (1965) родился РУСТЕМОВ Нурбах Турарович - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Румынии.

Родился в Чимкентской области. Окончил Алматинский педагогический институт иностранных языков, преподаватель английского языка (1986); Высшую комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ (1989); Дипломатическую академию ЕНУ имени Л.Н. Гумилева, специалист в области международных отношений; Казахстанско-Российский университет, юрист.

Трудовая деятельность: учитель английского языка СШ № 1 г. Туркестан (1986-1987); секретарь Туркестанского горкома, ответственный организатор, заместитель заведующего отделом ЦК ЛКСМ Казахстана (1987-1990); эксперт АО «Казахинторг» (1990-1991); заведующий отделом Чимкентского обкома ЦК ЛКСМ Казахстана (1991-1992); секретарь, заведующий отделом, заместитель начальника, начальник управления Госпротокола Министерства иностранных дел РК (1992-1997); заведующий протокольно-организационным отделом канцелярии Премьер-Министра РК (1997-1999); депутат Мажилиса Парламента РК II созыва, секретарь Комитета по международным делам, обороне и безопасности (1999-2004); депутат Мажилиса Парламента РК III созыва, член Комитета по аграрным вопросам (2004-2007); депутат Мажилиса Парламента РК IV созыва (2007-2009), председатель Комитета по международным делам, обороне и безопасности; Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Исламской Республике Иран (2009-2010); посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РК (2010-2011); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Венгрии, Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Республике Македония по совместительству (с 2013 года); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Республике Сербия по совместительству (с 2014 года).

На занимаемой должности - с сентября 2019 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2005), «Содружество» (2009, МПА СНГ), «Парасат» (2016), орденом Средний крест Венгерской Республики, орденом Сербского флага ІІ степени, юбилейными медалями.

55 лет назад (1968) родился ИМАНБАЕВ Болат Бариевич - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Армения.

Родился в Акмолинской области. Окончил Московский государственный университет им. М. Ломоносова (1990).

Трудовая деятельность: главный специалист аппарата акима Акмолинской области; председатель Комитета по внешнеэкономической связи Акмолинской области; руководитель консульского пункта Министерства иностранных дел РК г.Астана (1997-1998); первый секретарь управления государственного протокола, советник министра, начальник отдела Комитета по делам СНГ Министерства иностранных дел РК, первый секретарь, советник посольства Республики Казахстан в Литве (1998-2004); директор департамента экономического и гуманитарного сотрудничества Министерства иностранных дел РК (2004-2005); советник посольства Республики Казахстан в ФРГ (2005); директор департамента международного сотрудничества Министерства индустрии и новых технологий РК; советник-посланник посольства Казахстана в России (2014-2017); генеральный консул Республики Казахстан в Санкт-Петербурге (2017-2019); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Малайзии (2019-2021); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Малайзии и в Бруней-Даруссамале по совместительству (2020-2021).

На занимаемой должности - с февраля 2021 года.



