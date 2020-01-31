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31 января. Календарь Казинформа «Даты. События»

31 Января 2020 07:00
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31 января. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

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ДАТЫ

Международный день ювелира

Считается, что идея создания этого праздника впервые возникла в 2002 году на фестивале «Золотое кольцо России», который проходил в Костроме. А в 2008 году в Ташкенте на фестивале молодых ювелиров и было принято решение учредить 31 января как Международный день ювелира. Дата же была выбрана в связи с тем, что именно в январе ювелиры регистрируют свои клейма.

СОБЫТИЯ

В 1991 году постановлением Совета Министров Казахской ССР Усть-Каменогорской педагогический институт преобразован в Восточно-Казахстанский государственный университет.

В 1997 году путем слияния управления Алматинской железной дороги, управления Целинной железной дороги и управления Западно-Казахстанской железной дороги было создано Республиканское государственное предприятие «Қазақстан темiр жолы».

Цель слияния - оптимизация структуры управления перевозочным процессом и ликвидация излишних звеньев, финансово-экономическое оздоровление железнодорожной отрасли.

В 2006 году создано АО «Национальная холдинговая компания «Самрук», в управление которому переданы государственные доли в национальных компаниях и республиканских государственных предприятиях.

В 2007 году в Алматы были изданы «Национальный географический атлас РК» и монография «Республика Казахстан».

В «Национальном географическом атласе РК» собраны все научные и научно-практические работы исследовательских институтов и центров. Ценность атласа состоит в том, что в нем впервые опубликована карта экологической безопасности страны.

Монография «Республика Казахстан» состоит из трех частей: в первой - «Природные условия и ресурсы» исследована литосфера, гидросфера, атмосфера и биосфера. Вторая часть издания посвящена социально-экономическому развитию страны после принятия Конституции РК, третий том посвящен вопросам экологической безопасности.

В 2008 году в Алматы была учреждена премия имени известного поэта Мукагали Макатаева, которой будут удостаиваться литераторы и ученые, внесшие большой вклад в дело изучения и пропаганды творческого наследия поэта.

В 2011 году в Алматы в южной части высокогорного спортивного комплекса «Медео» открылся Парк снежного барса. Новый развлекательный объект, создание которого осуществлено в рамках программы «Культурная Азиада», служит поддержке спортивного духа алматинцев и гостей города, а также пропаганде здорового образа жизни и активного туризма.

В 2012 году в Алматы впервые вышла печатная версия книга Магжана Жумабаева «Табалдырық. Манифест». В своих произведениях он защищал свободу писательского труда, творческую независимость.

В 2013 году Казахский национальный университет имени аль-Фараби был принят в созданную при университете «Тафтс» (США) Международную ассоциацию институтов высшего образования «Таллорес», в состав которой входит более 240 вузов из более 60 стран мира с общим числом студентов, превышающим 6 миллионов человек.

Целью деятельности организации является расширение и установление более высоких стандартов образовательных программ университетов, расширение контактов между институтами высшего образования. На сайте ассоциации создана страничка КазНУ имени аль-Фараби.


В 2013 году казахстанец Али Аманбаев получил награду за лучшую историю успеха в борьбе за свои права людей с ограниченными возможностями от Программы развития ООН.

Награду в виде увеличенной истории успеха в нарядной рамке вручила администратор Программы развития ООН на первой в 2013 году сессии совета директоров ПРООН в Нью-Йорке.


В 2017 году Национальный банк РК выпустил в обращение памятные серебряные монеты «proof» качества, посвященные 25-летию Национального олимпийского комитета, номиналом 100 тенге.

Монета изготовлена из серебра 925 пробы, масса - 31,1 г, диаметр - 38,61 мм, тираж – 1 тыс. штук.


В 2018 году Казахстан успешно прошел аудит по авиационной безопасности Международной организации гражданской авиации (ИКАО от англ. ICAO - International Civil Aviation Organization) и подтвердил высокий уровень соответствия международным стандартам.

Аудит ИКАО - один из важнейших объективных инструментов оценки системы безопасности гражданской авиации государства. В случае выявления существенных замечаний и низкой оценки по результатам аудита ИКАО возможны серьезные негативные последствия в виде ограничения на полеты другими странами.


В 2018 году в Алматы 38 университетов были объединены в один альянс для реализации программы «Рухани жаңғыру».

Цель созданного университетского альянса - использовать потенциал преподавателей и экспертов университетов для реализации этой программы.



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Ключевые слова: История Казахстана, Дата,
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