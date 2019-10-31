31 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».





57 лет назад (1962) родился КАРЫМСАКОВ Бейбит Еркинбаевич - председатель Совета директоров АО «Казпочта».

Родился в Жамбылской области. Окончил Алматинский институт народного хозяйства, организация механизированной обработки экономической информации (1985); Таразский государственный университет имени Дулати, юриспруденция (2004).

Трудовая деятельность: инженер Жамбылского автоуправления (1985-1987); юрист колхоза «Трудовик» (1987-1990); бухгалтер кооператива «Тянь-Шань» (1990-1993); заведующий Кордайского райфинотдела (1993-1996); старший инспектор Налоговой инспекции по городу Алматы, начальник налогового аудита Налогового комитета по Турксибскому району города Алматы (1996-1999); начальник отдела аудита Ауэзовского района города Алматы (1999-2000); начальник отдела аудита Налогового комитета по городу Алматы (2000-2002); начальник центра судебной экспертизы Министерства юстиции (2002-2003); заместитель председателя Налогового комитета по г.Алматы (2003-2008); начальник Налогового департамента по Алматинской области (2008-2009); начальник Налогового департамента по городу Алматы (2009-2014); руководитель аппарата акима города Алматы (2014-2015); управляющий директор АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (2015-2018).

На занимаемой должности - с сентября 2018 года.

Награжден орденом «Құрмет», юбилейными медалями «Қазақстан Конститутциясына 10 жыл», «Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігіне 20 жыл», Почетными грамотами Министерства финансов и Налогового комитета МФ РК.





49 лет назад (1970) родился САТКАЛИЕВ Алмасадам Майданович - управляющий директор - руководитель дирекции по управлению активами АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»; председатель Совета директоров АО «KEGOC».

Родился в Алматы. Окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова, механик, математик-прикладник (1992).

Трудовая деятельность: директор ТОО «ТаССат» (1992-1997); менеджер, начальник департамента клиринга, начальник департамента управления проектами ЗАО «Национальная компания по транспортировке нефти «КазТрансОйл» (1997-1998); управляющий директор, вице-президент по экономике АО НКТН «КазТрансОйл» (1998-2001); финансовый директор, вице-президент по экономике АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (KEGOC) (2001-2003); первый вице-президент АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» «KEGOC» (2003-2006); директор-руководитель группы по АО «KEGOC», директор по управлению электроэнергетическими активами АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук» (2006-2007); вице-министр энергетики и минеральных ресурсов РК (01.2007-09.2007); президент АО «KEGOC» (2007-2008); первый вице-президент АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» «KEGOC» (2008-2009); президент АО «KEGOC» (2009-2011); управляющий директор АО «ФНБ «Самрук-Казына» (2011-2012); председатель правления АО «Самрук-Энерго» (2012-2018); заместитель председателя ОЮЛ «Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса KAZENERGY» (07.2018-08.2018).

На занимаемой должности - с 2018 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2008), медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Астананың 10 жылдығы» (2008); отмечен благодарностью Президента РК (2010). Заслуженный энергетик СНГ (2003).





48 лет назад (1971) родился МУРЗАЛИН Малик Кенесбаевич - заместитель руководителя администрации Президента Республики Казахстан.

Родился в г. Актобе. Окончил Московский государственный институт международных отношений (1996); Международные курсы для дипломатов руководящего состава при Дипломатической академии Министерства иностранных дел РФ (2000); Школу менеджмента Йельского университета, специалист по международным отношениям (США, 2006).

Трудовая деятельность: атташе, третий, второй, первый секретарь посольства Республики Казахстан в Российской Федерации, глава отделов протокола и внешней политики (1996-2004); руководитель аппарата акима Северо-Казахстанской области, город Петропавловск (2004-2006); заместитель акима Северо-Казахстанской области (2006-2007); первый заместитель акима Северо-Казахстанской области (2007-2008); заместитель руководителя Центрального аппарата НДП «Нур Отан», г Астана (2008-2009); советник президента АО «НК «Қазақстан темір жолы» (04.2010-05.2010); руководитель аппарата управления делами Президента РК (2010-2011); ответственный секретарь Агентства РК по делам религий (2011-2013); заместитель управляющего делами Президента РК (2013-2017); первый заместитель управляющего делами Президента РК (01.2017-03.2017); аким Акмолинской области (2017-2019).

На занимаемой должности - с марта 2019 года.

Награжден медалью «Ерен еңбегі үшін» (2005).





41 год назад (1978) родился БЕКЕНОВ Кайрат Аскарбекович - заместитель акима Актюбинской области.

Родился в г. Алматы. Окончил Казахскую государственную академию управления, экономист; Академию права и рынка, юрист; Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан, магистр государственного и местного управления.

Трудовая деятельность: налоговый инспектор г. Алматы, ведущий специалист Министерства государственных доходов РК, г. Астана, главный специалист - налоговый инспектор г. Алматы (2000-2006); начальник управления департамента привлечения правительственных займов Министерства финансов РК (2006-2007); главный инспектор отдела государственного контроля и организационной работы администрации Президента РК (2007-2008); заместитель акима Сарыаркинского района г. Астана (2008-2009); заместитель акима г. Кызылорда (2009-2010); аким Жалагашского района Кызылординской области (2010-2011); государственный инспектор отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы администрации Президента РК (2011-2012); заместитель акима Северо-Казахстанской области (2012-2015); руководитель департамента административной работы Министерства по инвестициям и развитию РК (01.2015-11.2015); председатель правления АО «НК «СПК «Актобе» (2015-2016).

На занимаемой должности - с сентября 2016 года.





35 лет назад (1984) родился ТОЛЕЕВ Нурдаулет Толеевич - заведующий общим отделом администрации Президента Республики Казахстан.

Окончил Казахский гуманитарный юридический университет, Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан, юрист.

Трудовая деятельность: юрисконсульт ТОО «ТопЮрАудит КазГЮУ» г. Астана (2004-2005); магистрант Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан, научный сотрудник Института законодательства Республики Казахстан, главный консультант отдела по обеспечению деятельности Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе аппарата Мажилиса Парламента Республики Казахстан (2005-2007); консультант секретариата руководителя администрации Президента Республики Казахстан, инспектор, заведующий сектором канцелярии Президента Республики Казахстан (2008-2019).

На занимаемой должности - с июля 2019 года.

Награжден медалью «Ерен еңбегі үшін» (2016) и 4 юбилейными медалями.





23 года назад (1996) родилась САДУАКАСОВА Динара Рамазановна - казахстанская шахматистка, международный гроссмейстер среди женщин, международный мастер среди мужчин, единственная четырехкратная чемпионка мира до 14, 17, 18 и 20 лет.

Родилась в г. Акмола. Научилась играть в шахматы в пять лет в клубе имени Х. Омарова в Астане. Серьезно стала заниматься в возрасте 10 лет. Помимо шахмат увлекается музыкой, художественной гимнастикой, плаванием, изучает языки. В 2008 году окончила с отличием музыкальную школу имени П. Чайковского по классу фортепиано. Также заняла первое место по художественной гимнастике на международном турнире «Синегорье». Победитель молодежной премии «Жастар-2011» в номинации «Молодой спортсмен года». В 2012 году в возрасте 16 лет стала самым молодым гроссмейстером Казахстана среди женщин и была награждена юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл». Признана лучшей спортсменкой 2013 года по версии журнала «Sport Review» (Казахстан). В Евразийском национальном университете имени Л.Н. Гумилёва в Астане с 2013 года по инициативе студентов и преподавателей вуза открыт шахматный клуб Динары Садуакасовой. А с весны 2014 года в ЕНУ проходит ежегодный шахматный турнир на «Кубок гроссмейстера Садуакасовой».

Летом 2014 года на свою стипендию издала книгу «Первые шаги в шахматах», основанную на собственных партиях, по которой теперь казахстанские школьники будут учиться шахматам.

Награждена орденом «Құрмет» (2016), общественным орденом «Үміт» (2017); государственной премией «Дарын» (2017). 23 декабря 2017 года в ОАЭ на церемонии вручения наград 4-й ежегодной премии «Asian Chess Excellence Awards» казахстанский гроссмейстер Динара Садуакасова была объявлена «Лучшим игроком-девушкой-2017».