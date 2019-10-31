31 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Всемирный день городов

Отмечается ежегодно, начиная с 2014 года, установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (A/RES/68/239) в декабре 2013 года с целью привлечения внимания широкой международной общественности к проблемам мировой урбанизации. Также в резолюции говорится о необходимости усиления кооперации стран в использовании возможностей и решении проблем, связанных с этим процессом, чтобы обеспечить устойчивое развитие городов во всем мире.

Международный день сбережений (накоплений)

Установлен по решению состоявшегося в Милане с 27 по 31 октября 1924 года I международного конгресса сберегательных банков. Согласно первоначальной задумке, праздник должен напоминать людям о важности экономии денег и накоплении сбережений. С 1989 года Всемирный день экономии получил одобрение Организации Объединенных Наций и тем самым приобрел официальный статус. В этот день полагается не только экономить деньги, избегая ненужных трат, но также экономить и другие ценные ресурсы - время, энергию и так далее.

СОБЫТИЯ

В 1995 году под председательством первого заместителя Премьер-Министра РК Нигматжана Исингарина состоялось стартовое заседание Государственной комиссии по передислокации высших и центральных госорганов в Акмолу.

В 1995 году продукции АО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» был присужден международный приз «Золотой глобус» (Дания). Этот приз учрежден международной организацией «Основа развития Востока». Каждый год экспертная комиссия по представлению торгово-промышленных палат, министерства и других организаций государств, участвующих в конкурсе, определяет лауреатов. Основная цель - финансирование программ и проектов, направленных на преобразование восточной экономики.

В 1998 году Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев был награжден орденом «Буюк хизматлари учун» («За выдающиеся успехи») за огромный вклад в развитие отношений дружбы и взаимовыгодного сотрудничества между Республикой Узбекистан и Республикой Казахстан, дальнейшее углубление исторически сложившихся узбекско-казахских культурных, духовных и экономических связей, укрепление традиционных уз добрососедства между народами обеих стран.

В 2003 году Алматинское высшее военное училище Вооруженных сил РК переименовано в Военный институт Сухопутных войск, главная задача которого состоит в подготовке высококвалифицированных офицеров сухопутных войск.

В 2005 году был создан Совет по космосу при Правительстве РК, являющийся консультативно-совещательным органом, ответственным за выработку предложений, направленных на реализацию крупных космических программ и проектов, имеющих важное стратегическое значение для укрепления национальной и информационной безопасности, социально-экономического и научно-технического развития Республики Казахстан. Решения Совета носят рекомендательный характер.

В 2011 году известный классик казахской литературы, заслуженный деятель Казахстана Аким Тарази, талантливый молодой писатель Аскар Алтай, драматург, лауреат премии Союза молодежи Казахстана Роза Муканова удостоены медалей Франца Кафки и специальных дипломов за значительный вклад в развитие мировой литературы.

В 2015 году по итогам голосования специального жюри выставки «ЭКСПО-2015» в Милане национальный павильон Республики Казахстан вошел в тройку лидеров. Отечественному павильону была вручена награда в номинации - «Лучшее раскрытие темы и контента». Тематика казахстанского павильона, размещенного в двухэтажном здании общей площадью более 3 тысяч кв. метров, звучала как «Казахстан - страна возможностей».

В 2018 году в Павлодаре в рельефно-точечном формате для слепых и слабовидящих был издан сборник произведений поэта Султанмахмута Торайгырова «Туған еліме». Он вышел тиражом только 20 экземпляров, которые попадут в областную библиотеку имени С. Торайгырова, специализированную библиотеку для слабовидящих граждан и в 13 районных библиотек Павлодарской области.

В 2018 году сборная Казахстана показала лучший результат в истории отечественного грэпплинга на чемпионате мира в Баку, собравшем лучших спортсменов из 40 стран мира.

Первое место и звание чемпионки мира по грэпплингу в весовой категории 49 килограммов, в возрасте 16-17 лет завоевала спортсменка Дина Какенова, представившая секцию джиу-джитсу Павлодарского государственного университета имени С. Торайгырова.

Грэпплинг - вид спортивных соревнований, совмещающий в себе технику всех борцовских дисциплин с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приемов. Эта борьба не включает в себя нанесение ударов и использование оружия.