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    31 моряк пропал без вести при крушении корабля ВМС Таиланда

    19 Декабря 2022, 19:23

    БАНГКОК. СИНЬХУА -КАЗИНФОРМ - 31 моряк пропал без вести в результате крушения военного корабля ВМС Таиланда во время шторма. Тайские военные корабли и вертолеты работали над спасением 31 пропавшего без вести моряка после того, как корабль военно-морских сил затонул в Сиамском заливе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

    По информации королевских ВМС Таиланда, в общей сложности 106 членов экипажа находились на борту корвета «Сукхотай», который затонул во время шторма.

    «К полудню понедельника 75 из них были доставлены в безопасное место», - говорится в заявлении королевских ВМС Таиланда.

    «Корвет «Сукхотай» затонул в понедельник примерно в 00:12 по местному времени после потери мощности», - сообщил представитель королевских ВМС Таиланда адмирал Поккронг Монтатпалин.

    Военный корабль осуществлял патрулирование в 20 морских милях от порта в районе Бангсапхан провинции Прачуапкхирикхан, когда сильные волны вызвали попадание воды в электрические системы, что привело к потере мощности и управления кораблем.

    Согласно заявлению, королевские ВМС направили на место происшествия три фрегата и два вертолета со спасательным оборудованием, но сильный ветер и волны помешали спасательным работам.


    Фото: АР
    Происшествия
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