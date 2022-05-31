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    31 мая. Календарь Казинформа «Дни рождения»

    31 Мая 2022, 08:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

    46 лет назад (1976) родился КАЛЕНДЕРОВ Нуржан Сабитович - заместитель акима Жамбылской области.

    Родился в г. Джамбуле (ныне - г. Тараз). Окончил Жамбылский технологический институт легкой и пищевой промышленности, экономист (1997).

    Трудовая деятельность: бухгалтер ТОО «Арнабол» (1997-1998); бухгалтер ТОО «Шын» (1998-2000); старший специалист, главный специалист в отделе «Государственного центра по выплате пенсий» г. Тараз (2000-2001); главный специалист Жамбылского областного филиала «Государственного центра по выплате пенсий» (2001-2003); главный специалист отдела экономики и социальной защиты аппарата акима Жамбылской области (2003-2005); начальник отдела, заместитель директора, директор департамента финансов акимата Жамбылской области (2005-2008); начальник управления финансов акимата Жамбылской области (2008-2011); аким Жамбылского района Жамбылской области (2011-2013); аким г. Тараза (2013-2017); руководитель аппарата акима Жамбылской области (2017-2019); заместитель акима Жамбылской области (2019-2020); аким Шуского района Жамбылской области (2020-2022).

    На занимаемой должности - с февраля 2022 года.

    35 лет назад (1987) родился ГРИШКО Михаил Валерьевич - вице-президент АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».

    Родился в г. Алматы. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, информационные системы (2008, 2010).

    Трудовая деятельность: специалист отдела перспективных исследований департамента программного обеспечения АО «Казахстанская фондовая биржа» (2008-2011); главный специалист отдела развития торговых систем департамента информационных технологий АО «Казахстанская фондовая биржа» (2011-2012); начальник отдела развития торговых систем департамента информационных технологий АО «Казахстанская фондовая биржа» (2012-2014); главный специалист отдела проектирования департамента информационных технологий АО «Казахстанская фондовая биржа» (2014-2015); главный специалист ТОО «eTrade.kz» (2015-2016); начальник отдела проектирования департамента информационных технологий АО «Казахстанская фондовая биржа» (2015-2017); заместитель председателя правления АО «Единый регистратор ценных бумаг» (2017-2018).

    На занимаемой должности - с января 2019 года.

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