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вчера 21:59
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31 мая. Календарь Казинформа «Дни рождения»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».
55 лет назад (1965) родился МУРАТОВ Жомарт Хайдарович - аким г. Риддера Восточно-Казахстанской области.
Родился в г. Киев (Украина). Окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства, экономист (1989).
Трудовая деятельность: ученик токаря-карусельщика; работал на различных руководящих должностях в сфере бизнеса; исполнительный директор ТОО «Аграрно-инвестиционная компания «Жардем-Агро» (2004-2009); начальник управления строительства Восточно-Казахстанской области (2009-2010); аким Уланского района (2010-2012); заместитель акима Восточно-Казахстанской области (2012-2013).
На занимаемой должности - с июля 2013 года.
44 года назад (1976) родился КАЛЕНДЕРОВ Нуржан Сабитович - заместитель акима Жамбылской области.
Родился в г. Джамбуле (ныне - г. Тараз). Окончил Жамбылский технологический институт легкой и пищевой промышленности, экономист (1997).
Трудовая деятельность: бухгалтер ТОО «Арнабол» (1997-1998); бухгалтер ТОО «Шын» (1998-2000); старший специалист, главный специалист в отделе «Государственного центра по выплате пенсий» г. Тараз (2000-2001); главный специалист Жамбылского областного филиала «Государственного центра по выплате пенсий» (2001-2003); главный специалист отдела экономики и социальной защиты аппарата акима Жамбылской области (2003-2005); начальник отдела, заместитель директора, директор департамента финансов акимата Жамбылской области (2005-2008); начальник управления финансов акимата Жамбылской области (2008-2011); аким Жамбылского района Жамбылской области (2011-2013); аким г. Тараза (2013-2017); руководитель аппарата акима Жамбылской области (2017-2019).
На занимаемой должности - с апреля 2019 года.
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