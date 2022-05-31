31 Мая 2022 07:00

31 мая. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

День памяти жертв политических репрессий и голода

День памяти невинно погибших в эпоху сталинского режима (голод и массовые репрессии, гонения и насильственная депортация безвинных людей) отмечают ежегодно согласно Указу Президента РК от 5 апреля 1997 года № 3443.

За годы советской власти в той или иной степени подверглись репрессиям около 40 миллионов человек. В Казахстане с 1921 года по 1954 год, согласно статистике, было осуждено около 100 тысяч человек, при этом более 20 тысяч человек были расстреляны. Также тысячи были приговорены к заключению с формулировкой «без права переписки», что, по многим свидетельствам, означало ту же смертную казнь.

Для казахского народа период массовых репрессий обошелся очень дорого. До революции прослойка образованных людей из числа казахов насчитывала всего несколько тысяч человек, многие из которых стали участниками движения Алаш, которое было нацелено на создание казахской автономии для того, чтобы обеспечить развитие отсталого, в целом, народа.

Народ Казахстана бережно хранит память о миллионах соотечественников, пострадавших от политических репрессий. О временах террора подробно рассказывается в учебниках истории, на эту тему издаются книги, снимаются фильмы, в городах и селах страны устанавливаются памятные стелы. Все это очень важно для того, чтобы общество осознавало ценность мирного эволюционного развития и никогда не допустило повторения подобных событий.

Всемирный день без табака

Провозглашен на 42-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (ВОЗ) в 1988 году. Он является одним из семи дней, которые посвящены различным проблемам здоровья и официально отмечаются ВОЗ для того, чтобы привлечь внимание общественности к наиболее важным проблемам общественного здравоохранения.

СОБЫТИЯ

В 1925 году в Кызылорде состоялся первый съезд профсоюзов Казахстана.

В 2001 году вступил в силу Договор об образовании ЕврАзЭС, приоритетной задачей которого было создание необходимых условий для дальнейшего углубления взаимодействия между государствами-членами в торгово-экономической, социально-гуманитарной и правовой сферах при оптимальном балансе национальных и общих интересов.

В 2002 году Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев открыл обелиск, посвященный памяти жертв политических репрессий. Обелиск находится в поселке Жанажол, на месте, где в 30-е годы XX столетия ежедневно проводились массовые казни осужденных.

В 2005 году путем слияния государственных учреждений «Академия государственной службы при Президенте Республики Казахстан», «Судебная академия при Верховном суде Республики Казахстан» и передачи функций Дипломатической академии РГКП «Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева» образована Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан.

В 2007 году состоялась церемония открытия мемориально-музейного комплекса памяти жертв политических репрессий «АЛЖИР», расположенного в селе Акмол Целиноградского района Акмолинской области.

В 2010 году в Национальной академической библиотеке РК столицы состоялся показ документального фильма «Алаш орда», посвященного жизни и деятельности руководителей партии «Алаш».

Съемки документального фильма проходили в тех городах, где исторически развивалось политическое движение «Алаш» - в Оренбурге, Петербурге, Семее и отчасти в Алматы. К тому же, там были расположены исторические архивы о деятельности лидеров Алашорды.

В 2011 году в Стамбуле открылась фотовыставка о Казахстане, посвященная 20-летию независимости и установлению казахстанско-турецких отношений, организованная посольством Республики Казахстан в Турецкой Республике.

Вниманию посетителей были представлены фотоработы с изображением достопримечательностей крупных городов, культурных и исторических памятников, живописных пейзажей Казахстана.

В 2011 году в Карагандинской области День памяти жертв политических репрессий ознаменовался открытием исторического музея, организованного в здании бывшего управления КарЛАГа в поселке Долинка.

На церемонию открытия музея памяти жертв политических репрессий были приглашены потомки репрессированных из Казахстана и России. Также присутствовали члены делегации, прибывшей в Карагандинскую область из Чечни и Ингушетии.

В 2012 году в Астане, в исторической части города на пересечении проспекта Республики и проспекта Абая, состоялось торжественное открытие монументальной скульптурно-художественной композиции «1932-1933 жылдардағы ашаршылық құрбандарына тағзым». Монументальный комплекс расположен на площади 0,175 гектаров, на платформе прямоугольной формы 21х21 метра. Высота центральной скульптуры женщины-матери - 4,4 метра, остальные фигуры от 1,2 до 2,5 метра. Высота «Стены скорби» - 5 метров, общая длина – 23 метра.

В 2015 году в Астане состоялся премьерный показ исторического фильма «Аманат», посвященного судьбе известного историка Казахстана и Средней Азии Ермухана Бекмаханова. В центре событий - рассказ о судьбе репрессированного историка Ермухана Бекмаханова, осужденного на 25 лет за свои труды об освободительном движении Кенесары Касымова.

В 2016 году в Нью-Йорке на I Международном конкурсе Manhattan Music в номинации «Струнные инструменты» первую премию (с отличием) получил наш соотечественник - скрипач Ержан Кулибаев - обладатель шести первых премий на международных конкурсах в Буэнос-Айресе, Лиссабоне, Берлине, Новосибирске и Екатеринбурге. Лауреат конкурса скрипачей имени Генрика Венявского в Познани.

В 2017 году Республика Казахстан вошла в состав членов Комитета по образованию Организации по экономическому сотрудничеству и развитию.

Данному событию предшествовала большая работа по развитию образования - внедрение обновленного содержания, активное развитие политики на трех языках, 12-летнее обучение и целый ряд других прогрессивных мер.

В 2017 году в Казахстане была запущена самая большая электронная база данных жертв политических репрессий, которая будет пополняться в режиме реального времени и в ней будет собрано около 200 тысяч имен. В нее войдут данные, представленные архивом Комитета национальной безопасности, многотомник «Книга скорби. Расстрельные списки», а также данные региональных архивов нашей страны.

В 2018 году в Карагандинской области на Спасском мемориальном комплексе открыли памятные знаки иранцам и чехам - жертвам репрессий.

Участие в митинге-реквиеме приняли главы дипломатических миссий ряда стран: Ирана, Чехии, Венгрии, Румынии, Финляндии.

На Спасском мемориальном комплексе с 1987 года разные государства устанавливают памятные знаки. Сейчас их 28.

В 2018 году в Казахстане был открыт Международный центр «зеленых» технологий и инвестиционных проектов для сопровождения и внедрения низкоуглеводных инвестиционных проектов с поиском потенциальных инвесторов.

В 2019 году в городе Каркаралинске появился памятник Абаю. Скульптор изобразил великого поэта и мыслителя рядом с отцом Кунанбаем. Композиция выполнена из меди, высота - более 4 метров. Автор скульптурной композиции - Сакен Даулетбаев.

Памятник установлен возле мечети. Ее еще в 1851 году построил Кунанбай Ускенбайулы, который был старшим султаном Каркаралинского уезда.