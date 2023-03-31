31 марта. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

75 лет назад (1948) родился СЕРКЕБАЕВ Алмас Ермекович - композитор, заслуженный деятель искусств Казахской ССР, член правления Союза композиторов, лауреат Государственной премии КазССР за музыку к художественному фильму «Чокан Валиханов».

Родился в г. Алма-Ате. Окончил историко-теоретический факультет Алма-Атинской государственной консерватории имени Курмангазы, композитор (1973).

Трудовая деятельность: концертмейстер Дома культуры Алма-Атинского ремонтного завода №2 (с 1970 года); концертмейстер и педагог по классу композиции Алма-Атинского музыкального училища (с 1975 года); стажер-исследователь (с 1975 года); ассистент-стажер кафедры композиции Алма-Атинской государственной консерватории имени Курмангазы (с 1977 года); инспектор Союза композиторов Казахстана (с 1982 года); находится на творческой работе (с 1985 года).

Автор музыки к опере «Томирис», балетам «Аксак-кулан», «Брат мой, Маугли», «Тлеп и Сарыкыз», симфонической музыки, музыки для камерных ансамблей и сольных инструментов, музыки к драматическим спектаклям, киномузыки, ряда песен.

56 лет назад (1967) родился НУРЖИГИТОВ Нуржан Молдиярович - аким Жамбылской области.

Окончил Ленинградский сельскохозяйственный институт, инженер-механик (1991); Жамбылский гуманитарный технический университет, экономист (2008).

Трудовая деятельность: механик колхоза им. М. Горького Жуалынского района Жамбылской области (1991-1992); главный инженер агрообъединения им. Толе би Жуалынского района (1992-1996); специалист, главный специалист отдела сельского хозяйства аппарата акима Жуалынского района (1996-1997); главный специалист отдела экономики аппарата акима Жуалынского района (1997-2003); заведующий общим отделом аппарата акима Жуалынского района (2003-2006); начальник отдела предпринимательства акимата Жуалынского района (2006-2008); главный инспектор акима области в отделе организационно-инспекторской и кадровой работы аппарата акима Жамбылской области (2008); заведующий отделом развития мониторинга качества оказания государственных услуг аппарата акима Жамбылской области (2008-2011); заместитель руководителя департамента Агентства РК по делам государственной службы по Жамбылской области (2011-2014); руководитель управления государственной службы и профилактики коррупции департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Жамбылской области (2014-2015); руководитель управления сельского хозяйства Жамбылской области (2015-2018); руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области (2018-2019); аким Байзакского района Жамбылской области (2019-2021); заместитель акима Жамбылской области (2021-2022).

На занимаемой должности - с апреля 2022 года.

55 лет назад (1968) родился ЖАНЖУМЕНОВ Талгат Женисович - представитель высшего командования Вооружённых сил Республики Казахстан, генерал-лейтенант.

Родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил Вольское высшее военное училище тыла (1989); Военную академию тыла и транспорта МО Российской Федерации (1999); Военную академию генштаба Вооруженных сил Российской Федерации (2008).

Трудовая деятельность: начальник продовольственной службы танкового полка (1989-1991); начальник продовольственной службы артиллеристской бригады (1991-1992); начальник продовольственной службы отдельного батальона тыла (1992-1994); начальник продовольственной службы тыла военно-воздушных сил Республики Казахстан (1994-1996); слушатель академии (1996-1999); начальник продовольственной службы департамента тылового обеспечения генштаба Вооруженных сил Республики Казахстан (1999-2000); начальник департамента тыла Министерства обороны Республики Казахстан (2000-2001); заместитель командующего Республиканской гвардией Республики Казахстан (2001-2006); начальник тыла Вооруженных сил Республики Казахстан (2008-2010); заместитель министра обороны Республики Казахстан (11.03.2010-06.2013); начальник департамента военно-технической политики Министерства обороны Республики Казахстан (2013-2014); заместитель заведующего секретариатом Совета Безопасности Администрации Президента Республики Казахстан (2014-2015); заведующий отделом военной безопасности и обороны Совета Безопасности РК (2015-2016); заместитель министра обороны Республики Казахстан (2016-2019); первый вице-министр цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности (04.2019-07.2019); вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК (2019-2021).

40 лет назад (1983) родился ОРАЛМАГАМБЕТОВ Баубек Жеткергенович - председатель Аэрокосмического комитета Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

Родился в г. Эмба Актюбинской области. Окончил Московский авиационный институт (государственный технический университет), робототехнические системы авиационного вооружения (2006).

Трудовая деятельность: инженер-конструктор ФГУП «Государственный космический научно-производственный центр им. М.В. Хруничева», г. Москва (2006-2010); главный специалист, начальник отдела АО «Совместное казахстанско-российское предприятие «Байтерек», г. Москва (2010-2012); заместитель директора, директор департамента развития космической деятельности Национального космического агентства Республики Казахстан (2012-2014); руководитель управления сопровождения проектов Аэрокосмического комитета Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (2014-2015); генеральный директор ТОО «Ғалам» (2015-2016); и.о. заместителя председателя Аэрокосмического комитета Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (2016-2017); заместитель председателя Аэрокосмического комитета Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (2017-2019).

На занимаемой должности - с мая 2019 года.

Награжден медалью «Ерең еңбегі үшін».

34 года назад (1989) родился ЖЕЛДИБАЙ Руслан Султанулы - заместитель руководителя Администрации Президента - пресс-секретарь Президента Республики Казахстан.

Родился в Жамбылской области. Окончил Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова; Университет Уорик (Великобритания).

Трудовая деятельность: редактор на телеканале «Казахстан» (2012); руководитель отдела, продюсер на телеканале «Алматы» (2012-2018); и.о. руководителя, руководитель управления по информационной работе в интернет-пространстве и социальных сетях Комитета информации и коммуникаций РК (2018-2019); заместитель председателя Комитета информации Министерства информации и общественного развития РК (2019-2020); заместитель заведующего отделом внутренней политики Администрации Президента РК (2020-2022); заместитель руководителя канцелярии Премьер-Министра РК (02.2022-04.2022); пресс-секретарь Президента РК (2022-2023).

На занимаемой должности - с января 2023 года.



