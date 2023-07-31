31 июля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

60 лет назад (1963) родилсяНОЗДРИН Валерий Владимирович - судья Верховного суда Республики Казахстан.

Родился в г. Алматы. Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, правовед (1986).

Трудовая деятельность: лаборант НИЧ Казахского политехнического института им. В.И. Ленина (1980-1981); стажер на вакантную должность следователя, следователь Московской районной прокуратуры г. Алма-Ата (1986-1987); старший следователь, старший помощник, помощник прокурора Московской районной прокуратуры г. Алма-Ата (1989-1990); прокурор следственного отдела прокуратуры г. Алма-Ата (1990-1991); прокурор отдела управления по надзору за законностью судебных постановлений прокуратуры Казахской ССР (1991-1992); член коллегии адвокатов г. Алма-Ата (1992-1995); судья Советского районного суда г. Алматы (1995-1997); судья суда г. Алматы (1997-2000).

На занимаемой должности - с июня 2000 года.

Награжден медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Астананың 10 жылдығы» (2008).

54 года назад (1969) родилсяИБРАШЕВ Талгат Аулиеханович - судья Верховного суда Республики Казахстан.

Родился в г. Лисаковске Кустанайской области. Окончил Уральскую государственную юридическую академию (г. Екатеринбург), юрист (1995).

Трудовая деятельность: грузчик Тургайской областной базы МТС «Агропром» г. Аркалыка (1986-1987); грузчик РТП «Агропромтехника» г. Аркалыка (1989-1990); слушатель подготовительного отделения (1990); инспектор, старший инспектор, начальник отдела по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил Таможенного управления Тургайской области (1993-1996); старший консультант Тургайского областного суда (1996-1997); судья суда г. Аркалыка (1997-1999); судья Костанайского областного суда (1999-2004); председатель Костанайского районного суда Костанайской области (2004-2009); председатель специализированного административного суда г. Костаная (2009-2012); председатель Рудненского городского суда (2012-2015).

На занимаемой должности - с декабря 2015 года.

48 лет назад (1975) родилсяСМОЛЯКОВ Олег Александрович - государственный деятель Республики Казахстан.

Родился в г. Алматы. Окончил Казахскую государственную академию управления, экономист (1996); National Graduate Institute for Policy Studies (Япония), мастер государственной политики (2001); University of Warwick (Великобритания), магистр наук финансов и экономики (2011).

Трудовая деятельность: ведущий экономист сектора баланса международных инвестиций управления платежного баланса и движения капитала департамента исследований и статистики Национального банка РК (1996-1998); главный экономист управления платежного баланса и движения капитала департамента исследований и статистики НБ РК (1998-2002); заместитель начальника управления платежного баланса департамента платежного баланса и валютного регулирования НБ РК (2002-2004); заместитель директора департамента платежного баланса и валютного регулирования НБ РК (2004-2006); начальник управления финансовой стабильности НБ РК (2006-2011); директор департамента финансовой стабильности НБ РК (2011-2014); директор департамента финансовой стабильности и управления рисками НБ РК (06.2014-09.2014); заместитель председателя НБ РК (2014-2019); первый заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (2019-2022).

Награжден орденом «Құрмет» (2019); юбилейными медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2012), «Ерен еңбегі үшін» (2013), «Теңгеге 20 жыл» (2013); нагрудным знаком «Заслуженный работник НБРК» (2008); памятным значком «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005). Отмечен Благодарностью председателя Национального банка Республики Казахстан (2014).

45 лет назад (1978) родилсяУТЕШОВ Мейрам Олжабаевич - региональный инспектор Отдела развития реального сектора и регионов Аппарата Правительства РК

Родился в Кустанайской области. Окончил Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова, экономика и менеджмент, юриспруденция (1999, 2005); стажировался в США по вопросам поддержки малого бизнеса (2006), в Японии по вопросам сельского хозяйства (2009).

Трудовая деятельность: ведущий специалист департамента экономики и торговли Костанайской области (2001); занимал руководящие должности в департаменте экономики и торговли и управлении поддержки малого бизнеса Костанайской области; руководитель управления предпринимательства и промышленности Костанайской области; аким Житикаринского района Костанайской области (2013-2016); руководитель планово-экономического отдела главного управления развития оборонно-промышленного комплекса, главного управления государственных закупок Министерства обороны РК (2016-2019); руководитель департамента развития кредитных товариществ АО «Аграрно-кредитная корпорация» (2019-2020); председатель правления «СПК «Павлодар» (2020-2021), заместитель акима Павлодарской области.

На занимаемой должности - с марта 2023 года.

40 лет назад (1983) родилсяАБСАТОВ Ерлан Сембекович - генеральный директор Союза транспортников Казахстана «Kazlogistics».

Родился в г. Шахтинске Карагандинской области. Окончил Карагандинский государственный университет им. академика Е.А. Букетова, инженер дорожного движения (2005); Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, бакалавр права.

Трудовая деятельность: подземный горнорабочий шахты «Казахстанская» г. Шахтинска (2006-2008); менеджер представительства Союза международных автомобильных перевозчиков Республики Казахстан «Каз АТО» (2008); эксперт, главный эксперт управления автомобильного транспорта Комитета транспорта и путей сообщения Министерства транспорта и коммуникаций РК (2008-2011); главный эксперт, руководитель управления Евразийской интеграции Министерства транспорта и коммуникаций РК (2011-2014); заместитель директора департамента экономической интеграции Министерства по инвестициям и развитию РК (2014-2016); исполняющий обязанности, директор департамента экономической интеграции Министерства по инвестициям и развитию РК (2016-2018); заместитель директора Центра отраслевого анализа АО «Казахстанский институт развития индустрии» (2018).

На занимаемой должности - с января 2019 года.

Награжден медалямии «За вклад в создание Евразийского экономического союза», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл»; нагрудным знаком «Құрметті автокөлікші».