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31 июля. Календарь Казинформа «Даты. События»

31 Июля 2021 07:00
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31 июля. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

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ДАТЫ

Всемирный день рейнджера

Отмечается ежегодно, учрежден Международной федерацией рейнджеров (International Ranger Federation, IRF). Впервые отмечался в 2007 году в честь 15-летней годовщины IRF, людей, которые охраняют от браконьеров диких животных и среду их обитания, целостность и нерушимость границ особо охраняемых природных территорий - заповедников, национальных парков, резерватов дикой природы, памятников природы и других объектов, ценных в природном отношении.

СОБЫТИЯ

В 1929 году ученый астроном Николай Степанович Черных в бесчисленном море небесных светил открыл новую планету, которой было присвоено имя видного казахского ученого Каныша Сатпаева, которая по своей орбите приближается к Земле каждые пять лет.

В 1959 году Указом Президиума Верховного Совета Казахской ССР населенный пункт Актау (закрытое название Гурьев-20) был отнесен к категории рабочих поселков. Назвали его поселок Актауский.

В 2005 году АО «Казпочта» ввело в обращение новую почтовую марку серии «Архитектура» с изображением проекта Дворца мира и согласия.

Дворец мира и согласия, по замыслу его создателей, призван служить дальнейшему укреплению межконфессионального согласия народов Казахстана. Решение о его строительстве принято в 2003 году на Съезде мировых и традиционно-национальных религий. Здание расположено на левом берегу реки Есиль. Тираж марки – 50 000 штук.

В 2017 году в рамках XIII Международного кинофестиваля «Евразия», прошедшего в столице страны - Астане, на фестивале детских фильмов «Пять континентов» в номинации «Лучший сценарий» победил полнометражный анимационный фильм «Қазақ елі» киностудии «САК». За активное участие и вклад в развитие детского кино известному сценаристу, режиссеру киностудии «САК», директору ГКП «Онтустикфильм» управления культуры Южно-Казахстанской области, режиссеру анимационного фильма «Қазақ елі» Батырхану Дауренбекову вручено «Благодарственное письмо» и специальный приз Фонда Первого Президента Республики Казахстан - Лидера нации.

В 2017 году после подсчета текущих коэффициентов, «Астана» первой из казахстанских футбольных клубов пробилась в ТОП-100 рейтинга лучших клубов Европы. Текущий рейтинг ФК «Астана» в клубном рейтинге УЕФА - 57 позиция.

В 2018 году документальная картина «Алтын Эмель», снятая АО «Казахфильм» имени Ш. Айманова получила приз в категории «Лучший иностранный документальный фильм» на Неделе азиатского искусства в сфере кино и туризма в городе Тайчжоу в Китае.

Документальный фильм, снятый известным фотографом-натуралистом Олегом Беляловым, рассказывает о богатой фауне и флоре государственного национального природного парка «Алтын-Эмель».

Неделя искусства нацелена на продвижение туризма и культурных обменов в области кинематографа в азиатских странах. В этом году мероприятие привлекло более 1200 кино- и телепередач из 23 стран, включая США, Францию, Россию, Казахстан и Японию.

В 2019 году стартовавший с космодрома Байконур транспортный грузовой корабль (ТГК) «Прогресс МС-12» поставил рекорд по быстроте полета к Международной космической станции (МКС).

Время от старта грузового корабля «Прогресс МС-12» до стыковки с МКС составило 3 часа 19 минут, что делает его самым «быстрым» космическим кораблем в истории полетов к МКС.

В 2020 году в Казахстане запустили проект «Общественная экспертиза», который призван стать транспорентным механизмом сбора и обсуждения актуальных инициатив, а также оценки и экспертизы их эффективности.


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#История Казахстана   #Дата  
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