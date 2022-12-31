31 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

109 летназад (1913-1975) родился ЖИРЕНЧИН Абусагит (Абиш) Мусульманкулович - советский казахский учёный-литературовед, писатель, журналист, основоположник казахского книговедения, один из первых исследователей творчества Абая, кандидат исторических наук, член географического общества СССР, член Союза писателей Казахстана.

Родился в Семипалатинской области. Окончил Среднеазиатский университет (Ташкент); Литинститут имени М. Горького (Москва).

Происходил из знатного рода, дед по отцовской линии был бием и волостным управителем, помощник и единомышленник Абая. В детстве обучался у муллы, в 11-летнем возрасте в 1924 году поступил в русскую школу, которую окончил с отличием. В 1928 году начал обучаться в Семипалатинском сельскохозяйственном техникуме. Семья Жиренчина из-за гонений и последствий голодомора была вынуждена в начале 1930-х годов переехать сначала в Термез, затем в начале 1933 года - в Ташкент, откуда вернулась в конце 1930-х годов. В 1938-1942 годах был учёным секретарём республиканского Общества изучения Казахстана. В 1942-1951 годах - первый директор Центрального музея Казахстана. В 1951-1953 годах подвергся репрессиям (снят со всех должностей, лишён степени кандидата наук, выслан из Алма-Аты). 1 июня 1953 года уволен из КазГУ (ныне - КазНУ имени аль-Фараби), но был реабилитирован в 1954 году. В 1954-1956 годах - директор Алматинской областной библиотеки; в 1960-1963 годах - директор Республиканского объединения книжной торговли, член коллегии Министерства культуры; в 1963-1975 годах - преподаватель КазГУ.

Внёс значительный вклад в развитие издательского и музейного дела, собирал материалы по этнографии казахского народа, способствовал развитию библиотечного дела в республике. Принимал активное участие в создании первой казахстанской энциклопедии.

108 лет назад (1914-1974) родился САТЫБАЛДИЕВ Абен- писатель, переводчик, ученый, кандидат филологии наук.

Уроженец Тараза. Окончил Казахский государственный университет (ныне - Казахский национальный университет имени аль-Фараби).

Трудовая деятельность: литературный сотрудник, заведующий отделом областной газеты «Оңтүстік Қазақстан», собственный корреспондент, заведующий отделом газеты «Социалистік Қазақстан» («Егемен Қазақстан»), ответственный секретарь журнала «Ара» - «Шмель», заместитель главного редактора журнала «Жұлдыз», главный редактор газеты «Қазақ әдебиеті» (1939-1962); старший научный сотрудник Института языкознания Академии наук Казахской ССР, первый заместитель главного редактора Казахской советской энциклопедии (1968-1974).

Автор сборников научных работ «Рухани қазына», рассказов и очерков «Ақмарал». Перевел на казахский язык романы И. Гончарова «Обрыв», А. Кахара «Кыштак», Ш. Рашидова «Сильнее бури», повести Б. Полевого «Повесть о настоящем человеке», Ф. Гладкова «Повесть о детстве».

72 года назад (1950) родился ИБРАЕВ Шакир Ибраевич - учёный-фольклорист, доктор филологических наук, профессор, академик Академии социальных наук Республики Казахстан.

Родился в Кзыл-Ординской области. Окончил филологический факультет Казахского государственного университета (1973).

Трудовая деятельность: стажер-исследователь Института мировой литературы им. А.М. Горького АН СССР (Москва) (1974-1976); аспирант Института востоковедения АН СССР (Москва) по тюркологии (1976-1979); младший научный сотрудник Института литературы и искусства им. М. Ауэзова (1979-1982); старший преподаватель, доцент Казахского госуниверситета (1982-1989); руководитель Научного центра рукописей при Институте литературы и искусства (1989-1995); директор Института литературы и искусства им. М.О. Ауэзова при Академии наук РК (1995-2001); профессор Эгейского университета (Турция) (2000-2001); вице-президент (проректор) Международного казахско-турецкого университета им. Х.А. Яссауи (2001-2004); директор научного центра при МКТУ им. Х.А. Яссауи (2004-2007); ректор Кокшетауского государственного университета (КГУ) им. Ш. Уалиханова (2007-2010); президент Международной тюркской академии (2010-2014).

Основное направление научных работ - проблемы фольклора и тюркологии. Автор книг «Книга Коркута» (1986), «Казахский эпос» (1987), «Мир эпоса» (1993), «Поэтика огузского героического эпоса» (1997). Лауреат премии им. Ч. Валиханова (1990). Член Международного комитета по фольклору (Москва), председатель Диссертационного совета по защите докторской диссертации в Институте литературы и искусства, член Представительского совета при Международном казахско-турецком университете им. А. Яссауи.

41 год назад (1981) родился ЕРМАНОВ Нурлан Ермекбаевич - заместитель прокурора Западно-Казахстанской области.

Родился в Шымкенте. Окончил Юридический колледж ДВД РК в Шымкенте, правоохранительные органы (2001); Казахский гуманитарно-правовой университет, правоведение (2004). Имеет степень магистра права районного административного инновационного университета.

Трудовая деятельность: служба в правоохранительных органах (с 2001 года); сотрудник прокуратуры Кызылординской области (2006-2008); заместитель транспортного прокурора Кызылорды 2008-2012); прокурор Атбасарского района Акмолинской области (2018-2019); заместитель прокурора Кызылординской области (2019-2022).

На занимаемой должности - с августа 2022 года.



