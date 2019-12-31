31 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».





(1913-1975) родился- советский казахский учёный-литературовед, писатель, журналист, основоположник казахского книговедения, один из первых исследователей творчества Абая, кандидат исторических наук, член географического общества СССР, член Союза писателей Казахстана.

Родился в Семипалатинской области (ныне Абайский район Восточно-Казахстанской области). Окончил Среднеазиатский университет (Ташкент); Литинститут имени М. Горького (Москва).

Происходил из знатного рода, дед по отцовской линии был бием и волостным управителем, помощник и единомышленник Абая. В детстве обучался у муллы, в 11-летнем возрасте в 1924 году поступил в русскую школу, которую окончил с отличием. В 1928 году начал обучаться в Семипалатинском сельскохозяйственном техникуме. Семья Жиренчина из-за гонений и последствий голодомора была вынуждена в начале 1930-х годов переехать сначала в Термез, затем в начале 1933 года - в Ташкент, откуда вернулась в конце 1930-х годов. В 1938-1942 годах был учёным секретарём республиканского Общества изучения Казахстана. В 1942-1951 годах - первый директор Центрального музея Казахстана. В 1951-1953 годах подвергся репрессиям (снят со всех должностей, лишён степени кандидата наук, выслан из Алма-Аты). 1 июня 1953 года уволен из КазГУ (ныне КазНУ имени аль-Фараби), но был реабилитирован в 1954 году. В 1954-1956 годах - директор Алматинской областной библиотеки; в 1960-1963 годах - директор Республиканского объединения книжной торговли, член коллегии Министерства культуры; в 1963-1975 годах - преподаватель КазГУ.

Внёс значительный вклад в развитие издательского и музейного дела, собирал материалы по этнографии казахского народа, способствовал развитию библиотечного дела в республике. Принимал активное участие в создании первой казахстанской энциклопедии.

105 лет назад (1914-1974) родился САТЫБАЛДИЕВ Абен - писатель, переводчик, ученый, кандидат филологии наук.

Уроженец города Тараза. Окончил Казахский государственный университет (ныне Казахский национальный университет имени аль-Фараби).

Трудовая деятельность: литературный сотрудник, заведующий отделом областной газеты «Оңтүстік Қазақстан», собственный корреспондент, заведующий отделом газеты «Социалистік Қазақстан» («Егемен Қазақстан»), ответственный секретарь журнала «Ара» - «Шмель», заместитель главного редактора журнала «Жұлдыз», главный редактор газеты «Қазақ әдебиеті» (1939-1962); старший научный сотрудник Института языкознания Академии наук Казахской ССР, первый заместитель главного редактора Казахской Советской энциклопедии (1968-1974).

Автор сборников научных работ «Рухани қазына», рассказов и очерков «Ақмарал». Перевел на казахский язык романы И. Гончарова «Обрыв», А. Кахара «Кыштак», Ш. Рашидова «Сильнее бури», повести Б. Полевого «Повесть о настоящем человеке», Ф. Гладкова «Повесть о детстве».

95 лет назад (1924-1991) родилась БИСЕНОВА Гафура Нургаликызы - музыковед, кандидат искусствоведения, профессор.

Уроженка Западно-Казахстанской области. Окончила Уральский педагогический институт (Западно-Казахстанский государственный университет имени М. Утемисова), Алматинскую консерваторию (Казахская национальная консерватория имени Курмангазы).

Трудовая деятельность: работала преподавателем факультета физики-математики Уральского педагогического института; в 1953-1967 годы - художественный руководитель Казахского радио, инструктор агитационного - пропагандистского отдела Центрального Комитета Коммунистической партии Казахстана; с 1967 года - проректор по научной работе, профессор кафедры казахской музыки и фольклора Казахской национальной консерватории имени Курмангазы.

Научные труды посвящены исследованию казахской народной музыки, в основном песенным произведениям Абая.





назад (1971) родился- государственный инспектор отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы администрации Президента Республики Казахстан.

Родился в городе Джамбуле. Окончил Жамбылский технологический институт легкой и пищевой промышленности, инженер-экономист (1994); Таразский государственный университет имени М.Х. Дулати, юрист (2002).

Трудовая деятельность: налоговый инспектор, заместитель начальника отдела, начальник отдела, заместитель председателя Налогового комитета по г. Таразу Жамбылской области (1994-1999); начальник управления Налогового комитета по Жамбылской области (1999-2001); исполняющий обязанности председателя Налогового комитета по г. Таразу (2001-2002); председатель Налогового комитета по району имени Т. Рыскулова Жамбылской области (2002); заместитель начальника управления налогового администрирования Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан (2002-2004); заместитель председателя Налогового комитета по г. Астане (2004-2005); председатель Налогового комитета по Костанайской области (2005-2008); начальник налогового департамента по Северо-Казахстанской области (2008-2009); начальник налогового департамента по Павлодарской области Министерства финансов Республики Казахстан (2009-2012); начальник Налогового департамента по Мангистауской области Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан (02.2012-06.2012); заместитель акима Мангистауской области (2012-2014); председатель Комитета по государственным закупкам Министерства финансов Республики Казахстан (2014-2017).

На занимаемой должности - с 2017 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2015); юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011). Удостоен благодарности Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева (2001). Имеет звания «Отличник налоговой службы Республики Казахстан» (2007), «Отличник финансовой службы Республики Казахстан» (2011), «Отличник государственной службы Республики Казахстан» (2015).