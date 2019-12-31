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31 декабря. Календарь Казинформа «Даты. События»

31 Декабря 2019 07:00
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31 декабря. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

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ДАТЫ

День солидарности азербайджанцев всего мира

Впервые был объявлен в 1991 году. Праздник призван по замыслу учредившего его президента Азербайджана Гейдара Алиева объединить всех представителей нации вне зависимости от их местонахождения. Этот праздник демонстрирует единство азербайджанцев мира, их уважение к национальным духовным ценностям, своей национальной истории и культуре.

СОБЫТИЯ

В 1943 году в Павлодаре открылась музыкальная школа имени Курмангазы. Здесь преподавали люди, которых переселили из захваченных фашистами в годы войны городов. К тому моменту до победы оставалось еще полтора года. В Павлодаре царили голод и холод, однако его жители не теряли надежды на победу и отдавали своих детей в музыкальную школу.

В 1994 году академику Зейнолле Кабдолову присвоено звание «Народный писатель Казахстана».

Зейнолла Кабдолов (1927-2006) - доктор филологических наук, профессор, академик Национальной академии наук Казахстана, заслуженный деятель науки Казахской и Кыргызской республик.

В 1994 году за высокое профессиональное мастерство и активное участие в пропаганде казахского искусства певице Макпал Жунусовой присвоено звание «Народная артистка Казахстана». Макпал Жунусова - певица (драматическое сопрано), народная артистка Казахстана, лауреат Государственной премии Казахстана. Родилась в 1963 году в Карагандинской области.

В 1996 году была утверждена Государственная программа по поддержке соотечественников, проживающих за рубежом. Программа представлена комплексом мероприятий и состоит из шести основных разделов: научное обеспечение; нормативно-правовая база; образование; культура, туризм и спорт; вопросы книгоиздания и средств массовой информации; организационные меры.

Главной целью является формирование государственной политики в отношении решения проблем соотечественников, проживающих за рубежом. Регулирование правовых вопросов и приведение их в единую систему, налаживание и осуществление связей с казахской диаспорой основываются на конституциях и законах зарубежных государств, международных правовых нормах.

В 2004 году в Алматы вышел в свет первый номер журнала об истории, культуре и искусстве Казахстана World Discovery Kazakhstan. В новом журнале освещаются темы истории, культуры, развития и самосознания современного казахстанского общества. Тираж издания - 15 тысяч экземпляров, периодичность - 4 раза в год.

В 2013 году Европейская бизнес-ассамблея и Клуб ректоров Европы, которые представляют элиту ученых из 54 стран мира, наградили орденом славы «За вклад в мировую науку» с присуждением почетного звания «Имя в науке» исполняющего обязанности президента АО «НК « Қазақстан Ғарыш Сапары», доктора технических наук Марата Нургужина. Имя казахстанского ученого было вписано в Международный регистр выдающихся ученых XXI века.

В 2014 году за весомый вклад в освещение различных социально значимых сфер общества журналисту, руководителю Алматинского корреспондентского бюро МИА «Казинформ» Саре Мустафиной объединением юридических лиц «Бес Кару» была вручена золотая медаль.


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Ключевые слова: История Казахстана, Дата,
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