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31 декабря. Календарь Казинформа «Даты. События»
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».
ДАТЫ
День солидарности азербайджанцев всего мира
Впервые был объявлен в 1991 году. Праздник призван по замыслу учредившего его президента Азербайджана Гейдара Алиева объединить всех представителей нации вне зависимости от их местонахождения. Этот праздник демонстрирует единство азербайджанцев мира, их уважение к национальным духовным ценностям, своей национальной истории и культуре.
СОБЫТИЯ
В 1943 году в Павлодаре открылась музыкальная школа имени Курмангазы. Здесь преподавали люди, которых переселили из захваченных фашистами в годы войны городов. К тому моменту до победы оставалось еще полтора года. В Павлодаре царили голод и холод, однако его жители не теряли надежды на победу и отдавали своих детей в музыкальную школу.
В 1994 году академику Зейнолла Кабдолову присвоено звание «Народный писатель Казахстана».
Кабдолов Зейнолла (1927-2006) - доктор филологических наук, профессор, академик Национальной Академии наук Казахстана, заслуженный деятель науки Казахской и Киргизской республик.
В 1994 году за высокое профессиональное мастерство и активное участие в пропаганде казахского искусства певице Макпал Жунусовой присвоено звание «Народная артистка Казахстана». Макпал Жунусова - певица (драматическое сопрано), народная артистка Казахстана, лауреат Государственной премии Казахстана. Родилась в 1963 году в Карагандинской области.
В 1996 году Указом Главы государства Н.А. Назарбаева была утверждена Государственная программа по поддержке соотечественников, проживающих за рубежом.
В 2004 году в Алматы вышел в свет первый номер журнала об истории, культуре и искусстве Казахстана World Discovery Kazakhstan. В новом журнале освещаются темы истории, культуры, развития и самосознания современного казахстанского общества. Тираж издания - 15 тысяч экземпляров, периодичность - 4 раза в год.
В 2014 году за весомый вклад в освещение различных социально значимых сфер общества журналисту, руководителю Алматинского корреспондентского бюро МИА «Казинформ» Саре Мустафиной объединением юридических лиц «Бес Кару» вручена золотая медаль.
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- 29 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения»
- 29 декабря. Календарь Казинформа «Даты. События»
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