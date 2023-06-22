Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.36 eur/kzt 492.74

    rub/kzt 5.3 cny/kzt 62.39
Прогноз погоды
Астана+23+25℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    31 человек погиб при взрыве в кафе в Китае

    22 Июня 2023, 11:10

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - 31 человек погиб при взрыве в кафе города Иньчуань Нинся-Хуэйского автономного района (НХАР)на северо-западе Китая. Об этом говорится в сообщении агентства «Синьхуа», передает МИА «Казинформ».

    По данным издания, в результате взрыва в кафе Иньчуаня (НХАР) 31 человек погиб, семеро госпитализированы. Один из пострадавших находится в критическом состоянии, остальные получили ожоги разной степени тяжести.

    ЧП произошло в среду, 21 июня в 20:40 по местному времени.

    Согласно предварительной причине ЧП, речь идет о взрыве баллона с газом. В настоящее время идет расследование инцидента.

    Автор:

    Руслан Сулейменов

    Китай Видео Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Из-за пыльной бури госпитализированы свыше тысячи человек в Иране
    Казахстан - ключевой игрок в обеспечении региональной безопасности - Генсек ОБСЕ Хельга Шмид
    Участников религиозной процессии убило током в Индии
    Саммит Евросоюза пройдет в Брюсселе
    Популярное
    1 17-летняя теннисистка Асылжан Арыстанбекова почти сотворила сенсацию на турнире в Тунисе
    2 Базовую пенсию действующих пенсионеров увеличат в ближайшие 5 лет
    3 Руслан Шпекбаев освобожден от должности заместителя министра обороны
    4 Кто войдет в спецорган по возврату незаконно приобретенных активов
    5 Как праздник Курбан-айт отметили в Атырау