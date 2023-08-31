31 августа. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».



назад (1931-2018) родилась- народная артистка Казахстана.

Уроженка Алматинской области. Окончила Алматинское театральное училище. Работала в студии «Казахфильм» и на Казахском радио. В 1953 году была принята в труппу Казахского театра драмы в Алматы.

Сыграла роли Лагыл - в спектакле «Кто мой отец?», Актокты - «Ахан сере - Актокты» Габита Мусрепова, Айман, Карагоз - «Айман-Шолпан» и «Карагоз» Мухтара Ауэзова, Айжан - «Шокан Уалиханов» Сабита Муканова, Дездемона - «Отелло» Уильяма Шекспира и др. Участвовала в дублировании фильмов на казахский язык, выступала на радио как чтец, снималась в кино: Нуржамал - «Дочь степей», Дина - «Мы здесь живем», Хадиша - «Дорога жизни», Карлыгаш - в телефильме «Абай» и др. Является участницей Декады казахской литературы и искусства в Москве. Актерское искусство Замзагуль Шариповой отличается проникновенным лиризмом, женственностью и эмоциональностью.

Награждена орденами «Знак Почета» и «Дружбы народов».

назад родилась (1956)доктор философских наук, профессор,эксруководитель Государственного музея искусств Республики Казахстан имени А.Кастеева.

Родилась в г. Алма-Ата.

Окончила Казахский государственный университет им. С.М. Кирова (1978)-

Журналист.

Научные звания, степени, деятельность: Аспирант Института литературы и искусства Академии наук Казахстана (1983-1986); Доктор философских наук, тема диссертации: «Духовная культура казахского народа и проблемы становления национального самосознания (социально-философский анализ)» (1997); Член-корреспондент АСН Республики Казахстан (1999)

Трудовая деятельность:Старший редактор Госкино КазССР (1978-1983); Старший научный сотрудник НИИ педагогических наук (1986-1991); Ведущий специалист Государственного комитета Республики Казахстан по делам молодежи (1991-1993); Старший преподаватель Алматинского государственного университета имени Абая (1993-1997); Ведущий научный сотрудник Института философии и политологии Министерства образования и науки Республики Казахстан, главный научный сотрудник Института философии Академии наук Казахстана (с 1997); Директор художественной галереи «ОЮ» (1998-2014); Руководитель Государственного музея искусств Республики Казахстан имени А.Кастеева (с 11.2014)

Автор более 50 научных публикаций.

назад родился (1961)– летчик, «Халық қаһарманы».

Родился в КазССР; г. Алматы. Окончил Академию гражданской авиации, г. Санкт-Петербург. Пилот, имеющий общий полет более 10 000 часов, из них в качестве командира воздушного судна более 6000 часов. Освоил 7 типов воздушного судна западного производства.

Трудовая деятельность: Руководящие должности в Управлении гражданской авиации Казахстана, общий стаж работы - 35 лет; Командир воздушного судна «Fokker-100» летной службы АО «БЕК ЭЙР» (с 04.2014)

Государственные и международные награды: Звание «Халық қаһарманы», знак особого отличия «Золотая звезда (03.05.2016);

назад (1971) родился- Член Комитета по аграрным вопросам Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

Родился в селе Актубек Жанааркинского района Карагандинской области. В 1993 году окончил филологический факультет Карагандинского государственного университета им. Е. А. Букетова.

Трудовая деятельность: старший преподаватель Карагандинского государственного университета (1993-2000); доцент кафедры казахской литературы Евразийского национального университета имени Л. Н.Гумилева (2022); С марта 2022 года депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VІI созыва, член фракции партии «AMANAT».

Доктор филологических наук (2010), профессор, лауреат Государственной молодежной премии Республики Казахстан «Дарын» (1998), Заслуженный деятель Казахстана (2005), Лучший преподаватель вуза (2012), Почетный гражданин города Караганды, член Союза писателей Казахстана (2014), награжден юбилейной медалью «10 лет Независимости Республики Казахстан (2001), медалью «Ыбырырай Алтынсарин» Международного казахского творческого объединения «Бейбитшилик Әлемі» (2015), юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016), обладатель медали Международной организации «TURKSOY» (2016), премии имени Ш. Ш. Уалиханова за лучшее научное исследование в области гуманитарных наук (2018), ордена «Құрмет» (2019).



назад (1974) родился- государственный инспектор отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан.

Уроженец Гурьевской (ныне - Атырауской) области. Окончил Актюбинский педагогический институт (1995), преподаватель истории и географии; Академию государственной службы при Президенте РК (1999), менеджер государственной службы; Алматинский институт экономики и статистики (2002), экономист; Костанайский государственный университет (2006), юриспруденция.

Трудовая деятельность: эксперт аналитического центра Совета Безопасности РК (1999-2001); заместитель директора Актюбинского филиала ОАО «Нурбанк» (2002); начальник отдела бизнес-планирования и анализа управления планирования и анализа ОАО «Нурбанк» (2002-2003); руководитель аппарата акима Актюбинской области (2003-2004); руководитель пресс-службы Общенационального союза предпринимателей и работодателей Казахстана «Атамекен» (2005-2006); эксперт, главный инспектор отдела организационно-контрольной работы администрации Президента РК (02.2006-05.2006); советник министра охраны окружающей среды РК (05.2006-2008); заместитель председателя Комитета экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды РК (05.2008-04.2009); эксперт секретариата центрального аппарата НДП «Нур Отан» (04.-06.2009); директор департамента информации и анализа центрального аппарата НДП «Нур Отан» (2009-2010); заместитель председателя Комитета торговли Министерства индустрии и торговли РК (02.2010-03.2010); советник заместителя Премьер-Министра РК А.О. Исекешева (2009-2012); директор департамента административно-кадровой работы Министерства индустрии и новых технологий РК (2012-2013); председатель Комитета индустрии туризма Министерства индустрии и новых технологий РК (2013-2014); директор департамента кадровой работы Министерства по инвестициям и развитию РК (2014-2016); директор департамента индустрии туризма Министерства по инвестициям и развитию РК (2016-2017); советник акима Акмолинской области по вопросам туризма (2017-2018); заместитель акима Акмолинской области (2018-2020).

На занимаемой должности - с февраля 2020 года.

Награжден медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», «Ерен еңбегі үшiн», «10 жыл Астана».

назад (1978) родился- директор департамента развития коммуникаций государства и общества Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан.

Уроженец Карагандинской области. Окончил Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева (2000); Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (2007); Национальную школу государственной политики Академии государственного управления при Президенте РК, магистр государственного и местного управления (2010).

Трудовая деятельность: сотрудник акимата Восточно-Казахстанской области (2000-2003); исполнительный директор молодежных программ Общественного фонда «Восточный проект» (2003-2004); различные должности в акимате г. Астаны (2004-2008); заместитель директора департамента анализа и стратегического планирования Министерства культуры и информации РК (2008-2010); пресс-секретарь акима Восточно-Казахстанской области (2010-2011); заместитель директора департамента мониторинга информационного пространства Агентства РК по связи и информации (2014); руководитель управления контроля СМИ Комитета связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию РК (2014-2016); заместитель директора департамента государственной политики в области СМИ Министерства информации и коммуникаций РК (2016-2018); директор департамента государственной политики в области СМИ Министерства информации и коммуникаций РК (2018-2019); директор департамента государственной политики в области доступа к информации Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан (2019-2020).

На занимаемой должности - с мая 2020 года.