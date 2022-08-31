31 августа. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

91 год назад (1931-2018) родилась ШАРИПОВА Замзагуль Нусупбаевна - народная артистка Казахстана.

Уроженка Алматинской области. Окончила Алматинское театральное училище. Работала в студии «Казахфильм» и на Казахском радио. В 1953 году была принята в труппу Казахского театра драмы в Алматы.

Сыграла роли Лагыл - в спектакле «Кто мой отец?», Актокты - «Ахан сере - Актокты» Габита Мусрепова, Айман, Карагоз - «Айман-Шолпан» и «Карагоз» Мухтара Ауэзова, Айжан - «Шокан Уалиханов» Сабита Муканова, Дездемона - «Отелло» Уильяма Шекспира и др. Участвовала в дублировании фильмов на казахский язык, выступала на радио как чтец, снималась в кино: Нуржамал - «Дочь степей», Дина - «Мы здесь живем», Хадиша - «Дорога жизни», Карлыгаш - в телефильме «Абай» и др. Является участницей Декады казахской литературы и искусства в Москве. Актерское искусство Замзагуль Шариповой отличается проникновенным лиризмом, женственностью и эмоциональностью.

Награждена орденами «Знак Почета» и «Дружбы народов».

48 лет назад (1974) родился ИГАЛИЕВ Марат Несипкалиевич - государственный инспектор отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан.

Уроженец Гурьевской (ныне - Атырауской) области. Окончил Актюбинский педагогический институт (1995), преподаватель истории и географии; Академию государственной службы при Президенте РК (1999), менеджер государственной службы; Алматинский институт экономики и статистики (2002), экономист; Костанайский государственный университет (2006), юриспруденция.

Трудовая деятельность: эксперт аналитического центра Совета Безопасности РК (1999-2001); заместитель директора Актюбинского филиала ОАО «Нурбанк» (2002); начальник отдела бизнес-планирования и анализа управления планирования и анализа ОАО «Нурбанк» (2002-2003); руководитель аппарата акима Актюбинской области (2003-2004); руководитель пресс-службы Общенационального союза предпринимателей и работодателей Казахстана «Атамекен» (2005-2006); эксперт, главный инспектор отдела организационно-контрольной работы администрации Президента РК (02.2006-05.2006); советник министра охраны окружающей среды РК (05.2006-2008); заместитель председателя Комитета экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды РК (05.2008-04.2009); эксперт секретариата центрального аппарата НДП «Нур Отан» (04.-06.2009); директор департамента информации и анализа центрального аппарата НДП «Нур Отан» (2009-2010); заместитель председателя Комитета торговли Министерства индустрии и торговли РК (02.2010-03.2010); советник заместителя Премьер-Министра РК А.О. Исекешева (2009-2012); директор департамента административно-кадровой работы Министерства индустрии и новых технологий РК (2012-2013); председатель Комитета индустрии туризма Министерства индустрии и новых технологий РК (2013-2014); директор департамента кадровой работы Министерства по инвестициям и развитию РК (2014-2016); директор департамента индустрии туризма Министерства по инвестициям и развитию РК (2016-2017); советник акима Акмолинской области по вопросам туризма (2017-2018); заместитель акима Акмолинской области (2018-2020).

На занимаемой должности - с февраля 2020 года.

Награжден медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», «Ерен еңбегі үшiн», «10 жыл Астана».

44 года назад (1978) родился РАХИМОВ Бекзат Рахимович - директор департамента развития коммуникаций государства и общества Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан.

Уроженец Карагандинской области. Окончил Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева (2000); Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (2007); Национальную школу государственной политики Академии государственного управления при Президенте РК, магистр государственного и местного управления (2010).

Трудовая деятельность: сотрудник акимата Восточно-Казахстанской области (2000-2003); исполнительный директор молодежных программ Общественного фонда «Восточный проект» (2003-2004); различные должности в акимате г. Астаны (2004-2008); заместитель директора департамента анализа и стратегического планирования Министерства культуры и информации РК (2008-2010); пресс-секретарь акима Восточно-Казахстанской области (2010-2011); заместитель директора департамента мониторинга информационного пространства Агентства РК по связи и информации (2014); руководитель управления контроля СМИ Комитета связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию РК (2014-2016); заместитель директора департамента государственной политики в области СМИ Министерства информации и коммуникаций РК (2016-2018); директор департамента государственной политики в области СМИ Министерства информации и коммуникаций РК (2018-2019); директор департамента государственной политики в области доступа к информации Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан (2019-2020).

На занимаемой должности - с мая 2020 года.



