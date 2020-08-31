31 августа. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1931-2018) родилась- народная артистка Казахстана.

Уроженка Алматинской области. Окончила Алматинское театральное училище. Работала в студии «Казахфильм» и на Казахском радио. В 1953 году была принята в труппу Казахского театра драмы в Алматы.

Сыграла роли Лагыл - в спектакле «Кто мой отец?», Актокты - «Ахан сере - Актокты» Габита Мусрепова, Айман, Карагоз - «Айман-Шолпан» и «Карагоз» Мухтара Ауэзова, Айжан - «Шокан Уалиханов» Сабита Муканова, Дездемона - «Отелло» Уильяма Шекспира и др. Участвовала в дублировании фильмов на казахский язык, выступала на радио как чтец, снималась в кино: Нуржамал - «Дочь степей», Дина - «Мы здесь живем», Хадиша - «Дорога жизни», Карлыгаш - в телефильме «Абай» и др. Является участницей Декады казахской литературы и искусства в Москве. Актерское искусство Замзагуль Шариповой отличается проникновенным лиризмом, женственностью и эмоциональностью.

Награждена орденами «Знак Почета» и «Дружбы народов».

назад (1956) родилась- руководитель Государственного музея искусств Республики Казахстан имени А. Кастеева.

Родилась в г. Алматы. Окончила Казахский государственный университет имени С.М. Кирова, журналист (1978).

Трудовая деятельность: старший редактор Госкино КазССР (1978-1983); старший научный сотрудник НИИ педагогических наук (1986-1991); ведущий специалист государственного комитета РК по делам молодежи (1991-1993); старший преподаватель Алматинского государственного университета имени Абая (1993-1997); ведущий научный сотрудник Института философии и политологии Министерства образования и науки РК, главный научный сотрудник Института философии Академии наук Казахстана (1997-1998); директор художественной галереи «ОЮ» (1998-2014).

На занимаемой должности - с ноября 2014 года.

назад (1962) родился- председатель Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

Родился в г. Караганде. Окончил Карагандинский политехнический институт, инженер-механик (1984); Высшую комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ, политолог (1989).

Трудовая деятельность: инженер, начальник автоколонны ПО «Карагандаоблгаз» (1984-1985); первый секретарь Ленинского райкома города Караганды, заместитель заведующего отделом комсомольских организаций ЦК ЛКСМ Казахстана, секретарь, первый секретарь Карагандинского обкома ЛКСМ Казахстана (1985-1990); председатель Комитета молодежных организаций Казахстана (1990-1993); президент казахско-американского совместного предприятия «Тенгри» (1993-1995); государственный инспектор, заместитель заведующего организационно-контрольным отделом администрации Президента РК (1995-1999); заместитель акима г. Астаны (1999-2002); вице-министр транспорта и коммуникаций РК (2002-2004); руководитель центрального аппарата партии «Отан» (04.2004-06.2004); начальник управления организационно-контрольной работы и кадровой политики - заместитель руководителя администрации Президента РК (2004-2005); заместитель руководителя администрации Президента РК (2005-2006); аким Карагандинской области (2006-2009); первый заместитель председателя НДП «Нур Отан» (2009-2012); депутат Мажилиса Парламента РК V созыва, председатель Мажилиса Парламента РК (2012-2014); руководитель администрации Президента РК (2014-2016).

На занимаемой должности - с июня 2016 года.

Награжден орденами «Құрмет» (2004), «Барыс» II степени (2009); медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2006), «10 жыл Астана» (2008), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011).

назад (1962) родился- казахстанский государственный и политический деятель.

Родился в г. Караганде. Окончил Карагандинский кооперативный институт, экономист (1983); Российско-казахстанский современный гуманитарный университет, юрист.

Трудовая деятельность: ревизор управления торговли Джезказганского облисполкома (1983); заместитель директора, директор Джезказганского треста столовых и ресторанов, директор торгово-закупочной базы областного управления торговли (1984-1991); начальник отдела рабочего снабжения НПО «Джезказганцветмет», директор Балхашского горторга (1991-1993); директор торгового дома «Ер-Канат» (1993-1995); генеральный директор ТОО «Импульс» (1995-1999); депутат Мажилиса Парламента РК II созыва (1999-2004); депутат Мажилиса Парламента РК III созыва, председатель Комитета по вопросам экологии и природопользованию (2004-2007); депутат Мажилиса Парламента РК IV созыва, председатель комитета по вопросам экологии и природопользованию (2007-2011); депутат Сената Парламента РК (2012-2015).

Награжден орденами «Құрмет» (2006), «Содружество» (МПА СНГ, 2008); пятью медалями, в том числе медалью «Шапағат» (2001).

назад (1974) родился- государственный инспектор отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан.

Уроженец Гурьевской (ныне - Атырауской) области. Окончил Актюбинский педагогический институт (1995), преподаватель истории и географии; Академию государственной службы при Президенте РК (1999), менеджер государственной службы; Алматинский институт экономики и статистики (2002), экономист; Костанайский государственный университет (2006), юриспруденция.

Трудовая деятельность: эксперт аналитического центра Совета Безопасности РК (1999-2001); заместитель директора Актюбинского филиала ОАО «Нурбанк» (2002); начальник отдела бизнес-планирования и анализа управления планирования и анализа ОАО «Нурбанк» (2002-2003); руководитель аппарата акима Актюбинской области (2003-2004); руководитель пресс-службы Общенационального союза предпринимателей и работодателей Казахстана «Атамекен» (2005-2006); эксперт, главный инспектор отдела организационно-контрольной работы администрации Президента РК (02.2006-05.2006); советник министра охраны окружающей среды РК (05.2006-2008); заместитель председателя Комитета экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды РК (05.2008-04.2009); эксперт секретариата центрального аппарата НДП «Нур Отан» (04.-06.2009); директор департамента информации и анализа центрального аппарата НДП «Нур Отан» (2009-2010); заместитель председателя Комитета торговли Министерства индустрии и торговли РК (02.2010-03.2010); советник заместителя Премьер-Министра РК А.О. Исекешева (2009-2012); директор департамента административно-кадровой работы Министерства индустрии и новых технологий РК (2012-2013); председатель Комитета индустрии туризма Министерства индустрии и новых технологий РК (2013-2014); директор департамента кадровой работы Министерства по инвестициям и развитию РК (2014-2016); директор департамента индустрии туризма Министерства по инвестициям и развитию РК (2016-2017); советник акима Акмолинской области по вопросам туризма (2017-2018); заместитель акима Акмолинской области (2018-2020).

На занимаемой должности - с февраля 2020 года.

Награжден медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», «Ерен еңбегі үшiн», «10 жыл Астана».

назад (1978) родился- директор департамента государственной политики в области доступа к информации Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан.

Уроженец Карагандинской области. Окончил Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева (2000); Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (2007); Национальную школу государственной политики Академии государственного управления при Президенте РК, магистр государственного и местного управления (2010).

Трудовая деятельность: сотрудник акимата Восточно-Казахстанской области (2000-2003); исполнительный директор молодежных программ Общественного фонда «Восточный проект» (2003-2004); различные должности в акимате г. Астаны (2004-2008); заместитель директора департамента анализа и стратегического планирования Министерства культуры и информации РК (2008-2010); пресс-секретарь акима Восточно-Казахстанской области (2010-2011); заместитель директора департамента мониторинга информационного пространства Агентства РК по связи и информации (2014); руководитель управления контроля СМИ Комитета связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию РК (2014-2016); заместитель директора Департамента государственной политики в области СМИ Министерства информации и коммуникаций РК (2016-2018); директор департамента государственной политики в области СМИ Министерства информации и коммуникаций РК (2018-2019).

На занимаемой должности - с апреля 2019 года.